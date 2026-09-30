Η Ιερά Σύνοδος χαρακτηρίζει τη συμφωνία επιτυχία για τη χώρα, σημειώνοντας ότι αντανακλά τη διαρκή συνέργεια Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων.

Την επιστροφή στην Ελλάδα 48 ιερών κειμηλίων, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χαιρετίζει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, πρόκειται για κειμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Η επιστροφή τους πραγματοποιείται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα και ύστερα από πολυετείς διαπραγματεύσεις. Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει παράλληλα την ευχή και την προσδοκία το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη την Τρίτη από την υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, και τον υπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας, Evtim Miloshev, να αποτελέσει την απαρχή και άλλων συμφωνιών για την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σημαντική συμφωνία επιστροφής στη χώρα μας, ύστερα από έναν και πλέον αιώνα και κατόπιν πολυετών επίπονων διαπραγματεύσεων, των 48 ιερών κειμηλίων που είχαν κλαπεί από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή της Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει μάλιστα την ελπίδα και την ευχή το Μνημόνιο Κατανόησης, που υπογράφηκε χθες από τους Υπουργούς Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Evtim Miloshev, να είναι μόνον η καλή αρχή και να ακολουθηθεί από πρόσθετες συμφωνίες για την επιστροφή των λοιπών εκκλησιαστικών κειμηλίων, που είχαν κλαπεί από Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας μας και της Θράκης μας.

Πρόκειται για μια επιτυχία για την πατρίδα μας, που, μεταξύ άλλων, αντανακλά και την σταθερή συναντίληψη και την διαρκή συνέργεια Πολιτείας και Εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα.

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Η Ιερά Σύνοδος εκφράζει τέλος την ευαρέσκειά της και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο και Δράμας κ. Δωρόθεο για τις άοκνες και επίμονες προσπάθειές τους για την επιστροφή του εθνικού θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου μας, ενώ μνημονεύει με ιδιαίτερη συγκίνηση τον μακαριστό Μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο, που υπήρξε ο αρχιτέκτων και πρωτεργάτης του όλου εγχειρήματος.