Οι αντιδράσεις της ΕΛΑΣ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τις σημερινές εξαγγελίες Μητσοτάκη.

Σε μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της εισήγησής του στο υπουργικό συμβούλιο, περνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αιχμή κυρίως τις παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και το ιδιωτικό χρέος.

ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο, με διαφορετικές διατυπώσεις, για ανεπαρκή και προσωρινά μέτρα, επαναφέροντας τις προτάσεις τους για μείωση του ΕΦΚ και παρεμβάσεις στις τιμές και τα περιθώρια κέρδους.

ΕΛΑΣ: Το μόνο πλαφόν που έβαλε ο Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση

«Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε «απάντηση στην ακρίβεια» μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μία ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνικής Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή τις σημερινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο.

Ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών», σημειώνει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια.

Τελικά το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση».

{https://www.facebook.com/myelas.grOfficial/posts/pfbid07dieCEp998QxLnyrFdTCy5AfkpAL5ctxtB1d9o4y9RnBuX778abSm6sfvfojt5LVl}

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητος ο Μητσοτάκης, ξήλωσε το πουλόβερ του success story

«Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξήλωσε» σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής», σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες των νέων μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κόμπαζε απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών», «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα» και πως «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

Σήμερα – 28 μέρες μετά- ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers.

Βέβαια, οι 120 δόσεις χωρίς «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί επιμένει ιδεοληπτικά ο κ. Μητσοτάκης στην αφαίμαξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέρογκους τόκους που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση; Γιατί αρνείται την ανάσα στην αγορά;

Και αφού διαπιστώνει τη γάγγραινα των μαζικών πλειστηριασμών που εκείνος δημιούργησε, γιατί δεν δέχεται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010; Γιατί δεν καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό αφού σήμερα κατ’ ουσίαν ομολογεί ότι απέτυχε ως εργαλείο;

Λύνει το πρόβλημα με το να θεσμοθετήσει υπέρογκες προκαταβολές 15% για να αναστέλλουν τους πλειστηριασμούς οι δανειολήπτες; Ξέρει πολλούς καλόπιστους οφειλέτες, που μπορούν να βρουν το 15% μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες λίγων ημερών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Δυστυχώς για τον ίδιο, όμως, οι πολίτες έχουν κάνει το «ταμείο» της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση και τη γνώση να προστατεύσει τους δανειολήπτες, να αλλάξει τους κανόνες σταματώντας το πάρτι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας.

Μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες … στο περίμενε, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μια από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις στις Βρυξέλλες, ενώ πια όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο».

Καταλήγοντας ο Κώστας Τσουκαλάς υπογραμμίζει: «Το ΠΑΣΟΚ καλεί ξανά την κυβέρνηση –έστω και τη δωδέκατη ώρα- να αναλάβει δράση με:

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid07cBzGdtPz2JAKVjV1S66WdEoNytY3BNj5Avvri1C5qtHP5ZbKRtFvaK5bjDQLZ17l}

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ψέμα

«Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς μετά τις νέες εξαγγελίες Μητσοτάκη και προσθέτει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή.

Μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια.

Πλαφόν στο περιθώριο διύλισης».

Καταλήγοντας ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές».

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Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης συντηρεί την ακρίβεια από την οποία στενάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών

«Ο πρωθυπουργός σήμερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ, που υποτιμητικά μίλησαν για «κακομοίρηδες» που πρέπει να χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ωστόσο τα μέτρα που ανακοίνωσε για τα καύσιμα έδειξαν πως στην ουσία μοιράζεται την ίδια ακριβώς αντίληψη με τους βουλευτές του, καθώς επίμονα συντηρεί την ακρίβεια από την οποία στενάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά για τις σημερινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσθέτει: «Με βάση τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμείνουν αμετάβλητες- σενάριο αισιόδοξο για τα σημερινά δεδομένα- με την επιδότηση των 15+5 λεπτών στο ντίζελ, η τιμή του θα διαμορφωθεί στα 2,10 ευρώ/λίτρο, δηλαδή μόλις 5-10 λεπτά λιγότερο από σήμερα. Προκλητική ήταν επίσης η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για την αμόλυβδη βενζίνη, στην οποία βασίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Η ακρίβεια στα καύσιμα κίνησης, λοιπόν, θα παραμείνει στη θέση της, οδηγώντας σε εντεινόμενη αιμορραγία τα νοικοκυριά, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όσον αφορά, δε, το πετρέλαιο θέρμανσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε πως έχει θέσει στόχο η τιμή διάθεσής του να φτάσει τα 1,75 ευρώ/λίτρα. Με άλλα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως τα νοικοκυριά θα πληρώσουν φέτος το πετρέλαιο 55-60% ακριβότερα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025».

Στη συνέχεια η Πατησίων επισημαίνει: «Για να παταχθεί η ακρίβεια στα καύσιμα και να ανασάνουν τα νοικοκυριά, δεν αρκούν τα «τσιρότα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια. Απεναντίας πρέπει άμεσα και για όσο διαρκεί η κρίση:

* Να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα στα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση

* Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα στο 6%

* Να φορολογηθούν εκτάκτως κατά 90% τα πραγματικά υπερκέρδη των διυλιστηρίων

* Να μπει πλαφόν στην κερδοφορία σε όλη την έκταση της αλυσίδας παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας καυσίμων (διυλιστήρια - εταιρείες εμπορίας - πρατήρια λιανικής)».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid0NCEuRUBLE1Wt2zBfhKtL9CTcGabS9UGCgmFGg7Dueufzo1mF6f8WYXKmNrRA8M1al}