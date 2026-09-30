Μέχρι πρότινος σύμβουλος του πρωθυπουργού περνά επί της ουσίας στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού που κάθισε πριν από έναν χρόνο...

Στην OpenAI βρίσκεται η απάντηση στο ερώτημα γιατί αποχώρησε αιφνιδιαστικά από το πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο Βασίλης Κουτσούμπας, ο οποίος από το 2024 είχε αναλάβει χρέη συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κ. Κουτσούμπας ανακοίνωσε μέσω LinkedIn πως αναλαμβάνει τη θέση Head of Operations στην Open AI με έδρα στο Λονδίνο. «Σε αυτόν τον νέο διεθνή ρόλο, θα συνεργαστώ με τον George Osborne - πρώην υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επικεφαλής της OpenAI για τις χώρες (Head of OpenAI for Countries) - για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και των λειτουργιών μας. Η δραστηριότητά μας θα εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από συνεργασίες με κυβερνήσεις, θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο την αξιοποίηση μιας τεχνολογίας-ορόσημο για τη γενιά μας, κατά τρόπους που θα αποφέρουν ευρύ και διαρκές όφελος» σημείωσε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως κοιτάζει το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία και μεγάλο ενθουσιασμό.

Αξίζει πάντως να επισημανθεί πως η OpenAI τον Σεπτέμβριο του 2025 ανακοίνωσε το πρόγραμμα «OpenAI for Greece». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Ίδρυμα Ωνάση, την OpenAI και την εκπαιδευτική οργάνωση The Tipping Point in Education, με στόχο να μεταμορφώσει την εκπαιδευτική εμπειρία στα ελληνικά σχολεία, συγκεκριμένα «για την επέκταση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επιτάχυνση της καινοτομίας σε όλο το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας».

Το φετινό Σεπτέμβριο, όπως διαβάζουμε σε σχετικά δημοσιεύματα, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με καινούργιο θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση της ΑΙ στην εκπαίδευση, «καθώς για πρώτη φορά ορίζονται συγκεκριμένοι κανόνες για την αξιοποίηση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη σχολική τάξη», ενώ τον Απρίλιο του 2026 το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το μνημόνιο συνεργασίας με την OpenAI, τη μελέτη εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα κριτήρια επιλογής των σχολείων, την ώρα που φορείς πολιτών έχουν θέσει το ερώτημα αν εξετάστηκαν και άλλες εναλλακτικές λύσεις ανοιχτού κώδικα πριν από την επιλογή της OpenAI.

Ένα έτος μετά την έναρξη συνεργασίας πάντως της κυβέρνησης με τον τεχνολογικό κολοσσό, ο νεαρός μέχρι πρότινος σύμβουλος του πρωθυπουργού, «μετακομίζει» στο Λονδίνο για την Open AI, περνώντας επί της ουσίας στην απέναντι πλευρά του τραπεζιού που κάθισε πριν από έναν χρόνο...

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Ε.Σ.