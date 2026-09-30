Η χρήση δωροκαρτών ως τρόπου πληρωμής αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά σημάδια διαδικτυακών απατών.

Τα προειδοποιητικά «καμπανάκι» απάτης χτύπησαν για μια κόρη όταν η διαδικτυακή «σχέση» της μητέρας της με έναν υποτιθέμενο πιλότο από το Ηνωμένο Βασίλειο μετατράπηκε σε αιτήματα για χρήματα. Αυτό που ξεκίνησε με μια παράκληση να δανειστεί 700 δολάρια κλιμακώθηκε σε απαίτηση για κωδικούς δωροκαρτών Apple, κάτι που αποτελεί κλασική ένδειξη ότι μια ερωτική απάτη μπορεί ήδη να απομυζά τις οικονομίες και να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη ενός προσώπου.

Γράφοντας ενα μήνυμα στο Reddit, η γυναίκα που έκανε την ανάρτηση ανέφερε ότι η μητέρα της που διανύει την έκτη δεκαετία ζωής, συμπεριφερόταν παράξενα για μήνες και τελικά αποκάλυψε ότι είχε μια συναισθηματική σχέση με «έναν πιλότο από το Ηνωμένο Βασίλειο». Η κόρη παραδέχθηκε ότι γρήγορα υποψιάστηκε απάτη, ιδιαίτερα επειδή η μητέρα της αρχικά ζήτησε χρήματα κρυφά και αργότερα ζήτησε πληρωμή μέσω δωροκάρτας, η οποία περιλάμβανε τη φωτογράφιση του ακάλυπτου κωδικού.

Ένα ακόμη σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι ήταν η επιμονή στη μυστικότητα. Η μητέρα ζήτησε από την κόρη της να μην πει στον σύζυγο ή στον πατριό της για τα χρήματα, παρότι η οικογένεια είχε πρόσβαση σε χρήματα και το αίτημα «δεν έβγαζε νόημα».

«Μην το πεις στον σύζυγό μου»

Η γυναίκα φέρεται να ζήτησε από την κόρη της να μην αποκαλύψει στον σύζυγό της ή στον πατριό της τι συνέβαινε, παρά το γεγονός ότι η οικογένεια είχε πρόσβαση σε χρήματα και το αίτημα για οικονομική βοήθεια δεν φαινόταν να έχει λογική εξήγηση. Η μυστικότητα είναι ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να εμφανιστεί σε περιπτώσεις ερωτικής απάτης. Ο απατεώνας συχνά προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με το θύμα και ταυτόχρονα να το απομακρύνει από ανθρώπους που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ιστορία του. «Όλοι μου λένε να μην τον εμπιστεύομαι, αλλά υπάρχει κάτι σε αυτόν που δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου», φέρεται να είπε σύμφωνα με το thecooldown.com.

Οι προειδοποιήσεις των χρηστών του Reddit

Η ιστορία προκάλεσε έντονη αντίδραση στη σχετική κοινότητα του Reddit, με αρκετούς χρήστες να αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο μοτίβο ως ερωτική απάτη. Σχόλια χρηστών επισήμαιναν ότι η συναισθηματική σύνδεση μπορεί να είναι τόσο ισχυρή, ώστε το θύμα να δυσκολεύεται να αποδεχθεί ακόμη και προφανείς ενδείξεις απάτης. Παράλληλα, άλλοι χρήστες προειδοποίησαν ότι η οικονομική ζημιά μπορεί να μην περιοριστεί σε ένα ποσό ή σε μία δωροκάρτα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως επεσήμαναν, θα μπορούσε να προκύψει εάν η γυναίκα αποκτούσε πρόσβαση σε κοινά οικογενειακά χρήματα ή σε λογαριασμούς στους οποίους έχει πρόσβαση και ο σύζυγός της.

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Ένας σχολιαστής εκτίμησε: «Σίγουρα είναι απάτη. Την έχουν εθίσει στα love bombs. Είναι μια ψυχολογική τεχνική που έχουν τελειοποιήσει. Κανένας πραγματικός άνθρωπος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες που δημιουργούνται». Παράλληλα προειδοποίησαν επίσης ότι η ζημιά μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ μία μόνο πληρωμή.

«Φυσικά και είναι ο απατεώνας», έγραψε ένας χρήστης. «Πρέπει να βεβαιωθείς ότι τα οικονομικά σου δεν είναι συνδεδεμένα με τα δικά της, γιατί θα ξοδέψει όλα τα χρήματα τα δικά της και του συζύγου της σε αυτή την υπόθεση».

Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης ήταν η συμπεριφορά της μητέρας της γυναίκας που έκανε την ανάρτηση. Παρότι ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει την επικοινωνία, το πιο πρόσφατο αίτημά της για χρήματα είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας απάτης. Όπως ανέφερε η κόρη, το αίτημα να σταλούν χρήματα σε έναν φίλο μέσω δωροκάρτας Apple ήταν «scammer 101», δηλαδή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια απάτης.

Οι χρήστες του Reddit συμβούλευσαν την κόρη να ενημερώσει και τον σύζυγο της μητέρας της, ώστε να προστατευτούν τα κοινά οικονομικά της οικογένειας.

Τι μπορεί να γίνει;

Όταν ένας συγγενής γίνεται μυστικοπαθής, ζητά ξαφνικά να δανειστεί χρήματα, δένεται συναισθηματικά με κάποιον που κανείς δεν έχει γνωρίσει και καλείται να πληρώσει μέσω δωροκαρτών, χρειάζεται άμεση προσοχή. Μπορεί επίσης να βοηθήσει ο διαχωρισμός των οικονομικών, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι χρήστες του Reddit επέμεναν ότι η κόρη θα έπρεπε να είναι πιο άμεση. «Πρέπει να μιλήσεις με τον πατριό σου», έγραψε ένας χρήστης. «Πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του».

«Ξέρω ότι θέλεις να σώσεις τη σχέση, οπότε ίσως η καλύτερη αρχή είναι: “Η μαμά χρειάζεται βοήθεια και η κατάσταση είναι σοβαρή”», πρότεινε ένας άλλος χρήστης.

Οι απατεώνες χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για να στοχεύουν τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, των κρυπτονομισμάτων και των δοκιμασμένων τηλεφωνικών απατών.

Στη Μασαχουσέτη, μια έξαρση απατών που τροφοδοτήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε την «Eliza» να κλέψει 400.000 δολάρια από έναν άνδρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια διαφήμιση κρυπτονομισμάτων οδήγησε απατεώνες στο να αποκτήσουν πρόσβαση σε συσκευές και να αποσπάσουν 250.000 λίρες. Μετά από μια ψεύτικη τηλεφωνική κλήση από τράπεζα, ένας διανομέας πήρε τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής από μία γυναίκα.