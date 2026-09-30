Τα αυτοκίνητα στο Ιράν είναι ακριβά. Ακόμα και το κόστος μικρών οχημάτων ξεπερνά τα επίπεδα που αντιστοιχούν σε 11.000 δολάρια, κάτι που τα καθιστά απαγορευτικά για πολλούς Ιρανούς, των οποίων ο μέσος μηνιαίος μισθός φθάνει τα μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Το Ιράν απαγόρευσε την εισαγωγή πολυτελών οχημάτων εν μέσω αυξανόμενης απογοήτευσης των απλών Ιρανών για το κόστος των αυτοκινήτων, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έδωσε εντολή για την απαγόρευση, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Η κίνηση αντανακλά επίσης τις ανησυχίες για εκροή συναλλάγματος.

Παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, κάτοικοι μεγάλων ιρανικών πόλεων έχουν αναφέρει αυξανόμενους αριθμούς πολυτελών οχημάτων σε πλούσιες περιοχές από τότε που οι αμερικανικές και οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στους δρόμους μεγάλων πόλεων κυκλοφορούν επίσης όλο και πιο πολλά ηλεκτρικά οχήματα και SUVs από την Κίνα. Κάποιοι πλούσιοι Ιρανοί θεωρούν τα ακριβά αυτοκίνητα επένδυση καθώς οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων τείνουν να παραμένουν σχετικά σταθερές.

Τα αυτοκίνητα στο Ιράν είναι ακριβά. Ακόμα και το κόστος μικρών οχημάτων ξεπερνά τα επίπεδα που αντιστοιχούν σε 11.000 δολάρια, κάτι που τα καθιστά απαγορευτικά για πολλούς Ιρανούς, των οποίων ο μέσος μηνιαίος μισθός φθάνει τα μερικές εκατοντάδες δολάρια. Αντίθετα, η βενζίνη είναι εξαιρετικά φθηνή στην πετρελαιοπαραγωγό χώρα, με κόστος μερικών σεντς ανά λίτρο.

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Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ