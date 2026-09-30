Δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πραγματοποίησε ξαφνική, απότομη βουτιά, πέφτοντας από τα 34.000 πόδια στα 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό που συνέβη νωρίτερα σήμερα σε πτήση, που προσγειώθηκε εντέλει στη Σαουδική Αραβία, ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα «τρομοκρατικής επίθεσης» με δράστη έναν από τους δύο πιλότες.

Οι δύο αξιωματούχοι που μίλησαν στο AFP δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, προτού το πλήρωμα της καμπίνας εισέλθει στο πιλοτήριο και πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Νωρίτερα, ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι το αεροσκάφος εξέπεμψε σήματα κινδύνου αφού οι πιλότοι ενεπλάκησαν σε καυγά μεταξύ τους, ενώ την ώρα που το αεροσκάφος προσγειωνόταν στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωνε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία.

Κι όμως ισραηλινοί επιβάτες περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού καθώς το αεροπλάνο έκανε «απότομη βουτιά», ενώ μίλησαν για «αίματα στο πιλοτήριο» και έναν από τους πιλότους να έχει δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

{https://x.com/emilykschrader/status/2105238993956651232}

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{https://x.com/emilykschrader/status/2105250729791205492}

Η αεροπορική εταιρεία flydubai με έδρα το Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε ένα «περιστατικό», αναφέροντας ότι όλοι οι επιβάτες της πτήσης προσγειώθηκαν «με ασφάλεια» στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία.

Βουτιά άνω των 14.000 ποδών σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα

Σημειώνεται πως δύο ώρες και δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση, το Boeing 737 MAX πραγματοποίησε ξαφνικά μια απότομη πτώση, χάνοντας ύψος από τα 34.000 στα περίπου 17.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ η ταχύτητά του αυξήθηκε από τους 411 κόμβους σε σχεδόν 600.

Το αεροπλάνο ανέκτησε ελαφρώς τον έλεγχο για αρκετά δευτερόλεπτα, φτάνοντας στα 21.725 πόδια, πριν καταδύθει ξανά απότομα, πέφτοντας αυτή τη φορά λίγο κάτω από τα 15.000 πόδια. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος απέτυχε να διατηρήσει σταθερό υψόμετρο, αν και παρέμεινε γύρω στα 15.000 πόδια, γεγονός που υποδηλώνει ότι γινόταν χειρισμός με το χέρι και όχι με αυτόματο πιλότο.

Το οπτικό υλικό που καταγράφηκε από επιβάτη στην πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ αποτυπώνει τα λεπτά που ακολούθησαν την απότομη βουτιά του αεροσκάφους.

{https://x.com/manniefabian/status/2105256748626137153}

Η πτήση FZ1073 που αναχώρησε από το Ντουμπάι κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία μέσω του ιορδανικού εναέριου χώρου και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.

Η διοίκηση του αεροδρομίου Ταμπούκ ανακοίνωσε πως «έλαβε σήμα κινδύνου στις 8:44 π.μ. τοπική ώρα από την πτήση FZ1073, με αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης», τόνισε με ανάρτηση στο η X Cluster2, εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε «χωρίς απρόοπτα» μία ώρα αργότερα, προστίθεται.

{https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2105254903882936336}

{https://x.com/emilykschrader/status/2105228609036173565}

Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους νοσηλεύονται για τους τραυματισμούς που υπέστησαν, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου. Αν και αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι οι πιλότοι ήταν Ρώσος και Ουκρανός, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο ήταν από το Ομάν και ο τραυματίας πιλότος του αεροσκάφους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Λίγο αργότερα μια άλλη πτήση της Flydubai που εκτελούσε το ίδιο δρομολόγιο (Ντουμπάι - Τελ Αβίβ) άλλαξε κατεύθυνση και επέστρεψε στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.