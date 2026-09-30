Διευκρινήσεις αναφορικά με το πρωινό σχόλιο του Πληροφοριοδότη «Στασίδι» στην ΕΡΤ οι δημοσκοπήσεις της Interview, παρείχαν πηγές της ΕΡΤ σε επικοινωνία με τη στήλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση αυτή, η ΕΡΤ αναφέρεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και το ίδιο έκανε και με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Interview. Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν πως «μόλις ενημερωθήκαμε για την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας, η σχετική είδηση για την επίμαχη δημοσκόπηση κατέβηκε από το ertnews.gr και δόθηκε εντολή να μην παίξει άλλο στα δελτία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Καλοδεχούμενες οι διευκρινήσεις της ΕΡΤ, αν και το μείζον ζήτημα των κριτηρίων αξιοπιστίας παραμένει για τους ιθύνοντες της δημόσιας τηλεόρασης, δεδομένου πως ασχέτως της συγκεκριμένης καταγγελίας, πρόκειται για μία εταιρία που δεν βρίσκεται στο Σύλλογο Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, επομένως δεν υπόκειται στους εσωτερικούς, ποιοτικούς και καταστατικούς ελέγχους του συγκεκριμένου εγχώριου θεσμικού οργάνου.

Ε.Σ.