H πρόταση παραχώρησης του Δημοτικού της Βασιλικής στην Κρήτη για τη δημιουργία διεθνούς ισραηλινού σχολείου έχει ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» - Βανδάλισαν το σχολείο με αγκυλωτό σταυρό, τι καταγγέλουν τοπικοί φορείς.

Αντιδράσεις προκαλεί στην Κρήτη η πρόταση για την παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Βασιλικής με σκοπό τη δημιουργία διεθνούς ισραηλινού σχολείου, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν δεκάδες φορείς και συλλογικότητες. Οι υπογράφοντες εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προοπτική αξιοποίησης του δημόσιου σχολικού κτιρίου για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή και ζητούν από τη δημοτική αρχή να μην προχωρήσει στην παραχώρηση. Όπως αναφέρουν, πληροφορήθηκαν την πρόταση από πρόσφατη συνέντευξη του αντιδημάρχου κ. Χατζάκη, σύμφωνα με την οποία η δημοτική αρχή εξετάζει το ζήτημα εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υπό συζήτηση δομή αφορά ένα «διεθνές» σχολείο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι φορείς, θα απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες Ισραηλινών που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, καθώς και σε επενδυτές. Οι ίδιοι εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας ενός τέτοιου σχολείου και τη διαδικασία επιλογής μαθητών και εκπαιδευτικών. Υποστηρίζουν ότι, σε αντίθεση με ένα δημόσιο σχολείο, η εισαγωγή μαθητών σε μια ιδιωτική εκπαιδευτική δομή δεν γίνεται με τους ίδιους όρους και ότι οι σχετικές αποφάσεις καθορίζονται από τη διοίκηση και τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου. Παράλληλα, σημειώνουν ότι το ισχύον εκπαιδευτικό πλαίσιο παρέχει στα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος, τη δυνατότητα φοίτησης στη δημόσια εκπαίδευση και υποστηρίζουν ότι η ένταξη στη δημόσια σχολική κοινότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο κοινωνικής ένταξης.

Όπως τονίζουν και στο σχετικό διαδικτυακό ψήφισμά τους μέσω του οποίου καλούν σε συγκέντρωση υπογραφών «Προσέξτε κύριοι της δημοτικής αρχής γιατί ανοίγετε πρώτοι ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ο μανδύας του δήθεν “διεθνούς” σχολείου δεν πείθει κανένα για τα ιδεώδη που η συγκεκριμένη δομή θα προωθεί και μάλιστα μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο που θα χρησιμοποιείται από ιδιώτες επιχειρηματίες, υπό την αιγίδα της τοπικής δημοτικής αρχής. Κανένα ανταποδοτικό όφελος (καταβολή ενοικίου) και κανένα έξυπνο πρόσχημα (όπως η δήθεν διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού) δεν δικαιολογεί την εξέταση και πολύ περισσότερο την υιοθέτηση αυτής της πρότασης.Από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί να αποτρέψουμε την λήψη μιας τέτοιας αδιανόητης απόφασης, όπως και ότι θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε την πιθανή εφαρμογή της».

Το ψήφισμα που έχει αναρτηθεί

«Όχι στην παραχώρηση του σχολείου της Βασιλικής στο “διεθνές” ισραηλινό σχολείο

Με πολύ μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε από πρόσφατη συνέντευξη του αντιδημάρχου κ. Χατζάκη, ότι η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και δύο χρόνια, και μάλιστα αντιμετωπίζει θετικά, την παραχώρηση του δημόσιου σχολείου της Βασιλικής για τη δημιουργία ενός “διεθνούς” σχολείου από οικογένειες Ισραηλινών

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που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή μας και επενδυτών, προκειμένου τα παιδιά τους να ενταχθούν ευκολότερα στην ελληνική κοινωνία.

Η διαβεβαίωση του κ. Χατζάκη ότι το σχολείο δεν θα απευθύνεται μόνο σε παιδιά Ισραηλινών κάθε άλλοπαρά μας καθησύχασε, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα απευθύνεται σε κάποια από τα παιδιά των εθνικών ομάδων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή μας χρόνια τώρα με δεδομένο ότι το “διεθνές” σχολείο που είναι υπό συζήτηση, λειτουργεί με ιδιωτικό καθεστώς και η επιλογή της εισαγωγής μαθητών

δεν είναι δεδομένη για όσους αιτούνται όπως σε ένα δημόσιο σχολείο αλλά καθορίζεται αποκλειστικά από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σχολείου, της διεύθυνσης του και προσώπων που καθορίζονται από τον επίσημο εσωτερικό του κανονισμό λειτουργίας.

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, δίνει σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος, άρα και στα παιδιά των Ισραηλινών τη δυνατότητα εγγραφής σε δημόσιο σχολείο και η ένταξη τους στην σχολική κοινότητα ως σκαλοπάτι για την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία που προφασίζονται ότι

αναζητούν μέσω της ίδρυσης του διεθνούς σχολείου, αντί αυτού προτιμούν ένα σχολείο με διαφορετικές επιλογές εισαγωγής και επιλεγμένους από την διοίκηση και το συμβούλιο του σχολείου εκπαιδευτικούς.

Ούτε η δεύτερη διαβεβαίωση του κ. αντιδημάρχου, ότι δηλαδή οι αυστηροί όροι αδειοδότησης και ελέγχου του υπουργείου παιδείας εγγυώνται πως το συγκεκριμένο σχολείο δεν θα χρησιμοποιηθεί για προπαγάνδιση της σιωνιστικής ιδεολογίας, μάς καθησύχασε –το ακριβώς αντίθετο– με δεδομένη τόσο την απόλυτη ταύτιση της ελληνικής κυβέρνησης με τις πολιτικές επιλογές του σιωνιστικού καθεστώτος, όσο και

την απόλυτη αποτυχία ελέγχου των ιδιωτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που το υπουργείο αδειοδότησε κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Θέλουμε λοιπόν να επισημάνουμε στη δημοτική αρχή και τις δημοτικές παρατάξεις που είναι θετικά διακείμενες –και πρώτες για τα Ελληνικά δεδομένα– να εφαρμόσουν μια τέτοια απόφαση, τα παρακάτω:

α. Το κράτος του Ισραήλ, που δημιουργήθηκε με απόφαση του ΟΗΕ το 1948 στα παλαιστινιακά εδάφη, είναι ένα κράτος επιθετικό και δολοφονικό που από την πρώτη στιγμή της εγκαθίδρυσής του επιχειρεί να επεκταθεί σε βάρος όλων των γειτονικών του κρατών. Ιδιαίτερα ο παλαιστινιακός λαός υφίσταται, από τότε, ένα ανελέητο πόλεμο με σφαγές, εκτοπισμούς και την σταδιακή αρπαγή των εδαφών του. Η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση που ξεκίνησαν από τότε με την υποστήριξη (οικονομική, στρατιωτική, πολιτική) των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, έχουν πάρει ασύλληπτες διαστάσεις από το 2023.

Σήμερα, και εν μέσω εκεχειρίας, η καταδικασμένη ηγεσία του κράτους του Ισραήλ όχι μόνο συνεχίζει τον αφανισμό των Παλαιστινίων σε Γάζα και Δυτική Όχθη αλλά έχει ξεκινήσει μια νέα γενοκτονία στο Λίβανο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά των Νετανιάχου και Γκάλαντ, ως εγκληματιών πολέμου, και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τη χρήση του λιμού ως μέθοδο πολέμου.

Επίσης η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ, η Διεθνής Αμνηστία, η Human Rights Watch, η Ισραηλινή Β’ Tselem και η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, έχουν καταλήξει ότι διαπράττεται γενοκτονία.

β. Ακόμα και τα δυτικά καθεστώτα που ενστερνίστηκαν τη σιωνιστική προπαγάνδα, που επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τη σιωνιστική βαρβαρότητα ως “αυτοάμυνα” και αντιμετώπισαν το τεράστιο παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη με άγρια καταστολή, απαγορεύσεις και διώξεις αγωνιστών, καταδικάστηκαν από τους λαούς τους και σήμερα το ένα μετά το άλλο αναγκάζονται να αναθεωρήσουν. Μιλούν πλέον ξεκάθαρα για γενοκτονία και εθνοκάθαρση και παίρνουν αποστάσεις από τη σιωνιστική κυβέρνηση. Όλοι, εκτός από τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτοί γράφουν μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία μας ανάγοντας το Ισραήλ σε στρατηγικό μας εταίρο, αγοράζοντας οπλικά συστήματα που ταΐζουν με δισεκατομμύρια τη σιωνιστική δολοφονική μηχανή και προσφέροντας ολόκληρες περιοχές, οικονομικούς και στρατιωτικούς τομείς της χώρας στο ισραηλινό

κεφάλαιο.

γ. Κανένας από εμάς τους αλληλέγγυους στον παλαιστινιακό λαό δεν τρέφει αντισημιτικά αισθήματα. Η εβραϊκή θρησκεία είναι εξίσου σεβαστή με όλες τις άλλες. Όμως ο σιωνισμός είναι μια ναζιστική, μισαλλόδοξη ιδεολογία που δυστυχώς έχει δηλητηριάσει τον ισραηλινό λαό και τον έχει οδηγήσει να ανέχεται, να δικαιολογεί και να διαπράττει τα φρικτότερα εγκλήματα της εποχής μας σε βάρος των

Παλαιστινίων και όχι μόνο. Τον ωθεί, επίσης, να θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο όλων των άλλων, που δικαιωματικά μπορεί να κάνει ότι θέλει και να αρπάζει ότι επιθυμεί (οι συμπεριφορές των ισραηλινών τουριστών στη χώρα μας είναι ενδεικτικές).

Δεν αμφιβάλουμε ότι υπάρχουν Ισραηλινοί (λίγοι δυστυχώς) που δεν επικροτούν τις φρικαλεότητες της κυβέρνησης και των συμπολιτών τους ή που αντιδρούν σε αυτές. Ωστόσο, αυτοί έχουν τη σεμνότητα και την ευαισθησία να μην προκαλούν με ενέργειες σαν αυτή, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Επίσης, δεν είναι αυτοί που αγοράζουν ολόκληρα χωριά, οικοδομικά τετράγωνα ή περιοχές στη χώρα μας εκμεταλλευόμενοι

τις ευκαιρίες που τους προσφέρει αφειδώς η ελληνική κυβέρνηση. Και σίγουρα δεν είναι αυτοί που το σιωνιστικό καθεστώς στηρίζει με επενδυτές και συμβούλους.

δ. Ακόμα και αν η πρόταση δεν αφορούσε ένα κατά κύριο λόγο ισραηλινό σχολείο, αποτελεί τουλάχιστον ατόπημα να συζητάμε τη χρήση ενός δημόσιου σχολείου από ιδιώτες επενδυτές για παροχή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αν ο δήμος θέλει να χρησιμοποιήσει τα κλειστά σχολεία με εποικοδομητικό τρόπο, μπορεί θαυμάσια να οργανώσει δωρεάν μαθήματα για παιδιά των οποίων οι οικογένειες δυσκολεύονται οικονομικά ή για μετανάστες, μαθήματα ή δραστηριότητες μουσικής, ζωγραφικής, κεραμικής, κλπ. Μπορεί ακόμα να τα παραχωρήσει σε συλλόγους και συλλογικότητες που προτίθενται να προσφέρουν τέτοιο έργο δωρεάν. Άλλωστε, το σχολείο της Βασιλικής έχει ήδη παραχωρηθεί στον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο και λειτουργεί

ως μια κυψέλη δημιουργικότητας, με προοπτικές να φέρει ζωή στο χωριό μέσω των δράσεων του. Με μεγάλη ευκολία ένας πολιτιστικός σύλλογος μένει άστεγος μπροστά στην λαμπρή ευκαιρία της κερδοφορίας και του δυνατού χαρτιού στα Real Estate που στοχευμένα μεταπωλούν οικίες και καλλιεργήσιμη γη αποκλειστικά σε Ισραηλινούς.

Προσέξτε, λοιπόν, κύριοι της δημοτικής αρχής γιατί ανοίγετε ΠΡΩΤΟΙ ένα πολύ επικίνδυνο ζήτημα. Ο μανδύας του δήθεν “διεθνούς” σχολείου δεν πείθει κανένα για τα ιδεώδη που η συγκεκριμένη δομή θα προωθεί και μάλιστα μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο που θα χρησιμοποιείται από ιδιώτες επιχειρηματίες, υπό την αιγίδα της τοπικής δημοτικής αρχής. Κανένα ανταποδοτικό όφελος (καταβολή ενοικίου) και κανένα έξυπνο πρόσχημα (όπως η δήθεν διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού) δεν δικαιολογεί την εξέταση και πολύ περισσότερο την υιοθέτηση αυτής της πρότασης.

Από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί να αποτρέψουμε την λήψη μιας τέτοιας αδιανόητης απόφασης, όπως και ότι θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε την πιθανή εφαρμογή της».

Το ανοιχτό σε υπογραφές πολιτών κείμενο υπογράφεται από τους εξής φορείς:

Πρωτοβουλία Ιεράπετρας για την Παλαιστίνη

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα Ιεράπετρας

ΕΛΜΕ Ηρακλειου

ΕΛΜΕ Ρεθύμνου

ΕΛΜΕ Χανίων

Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας

March to Gaza

Πρωτοβουλία Σητείας για τη Γαζα

Κοινωνικός χώρος Αγίου Νικολάου “Πυρόβολος”

Ομάδα Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου

Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας

Αντιπολεμική Δράση Αθήνας

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας

Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας

Πρωτοβουλία Κρήτης Ενάντια στις Εξορύξεις Υδρογονανθράκων

Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ

“Μέδουσες” – Φεμινιστική Συλλογικότητα Λάρισας

Ομάδα “για την Άλλη Υγεία” Ηρακλείου

Θάλασσα Αλληλεγγύης

Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Κοινότητα Αλληλεγγύης Ηρακλείου “Δημήτρης Κορνάρος”

Συνέλευση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη Αγίου Νικολάου

Συνέλευση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό Ηρακλείου

Συντονιστικό Χανίων για την Παλαιστίνη #TargetSoudaBase

Συνεργατικό καφενείο “ο Χοχλιός” , Ηράκλειο

Συναυλιακός χώρος “Στοά 60”, Ηράκλειο

Ρα. Στα. Παν. Κ Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Ηρακλείου

Κοινωνικός Χώρος Αλληλεγγύης και Αγώνα Καρδίτσας

Κατάληψη Ευαγγελισμού

Αναρχική συλλογικότητα της εφημερίδας γκιλοτίνα, σύντροφοι – συντρόφισσες, Αγρίνιο

Utopia/ad , Κομοτηνή

Ρουβικωνας (Ηράκλειο)

Κινηματογραφική Ομάδα 218

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου “Δ. Θεοτοκόπουλος”

Ομάδα αλληλεγγύης Φωνές για την Παλαιστίνη, Ηράκλειο

Συμμαχία “Σταματήστε τον Πόλεμο”

ΚΕΕΡΦΑ Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή

Συνάδελφοι για τη Γάζα

ΜέΡΑ25 Κρήτης: «Να μην παραχωρηθεί το σχολείο της Βασιλικής στο ισραηλινό λόμπι της Ιεράπετρας»

Να απορρίψει την πρόταση για την παραχώρηση του δημοτικού σχολείου της Βασιλικής για τη δημιουργία σχολικής δομής με πρωτοβουλία Ισραηλινών καλεί τον Δήμο Ιεράπετρας το ΜέΡΑ25 Κρήτης. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην προοπτική αξιοποίησης του δημοτικού κτιρίου για τη συγκεκριμένη χρήση και ζητά από τη δημοτική αρχή να τοποθετηθεί δημόσια για το σχέδιο. Στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος επισημαίνονται τα εξής:

«Την ώρα που το Ισραήλ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων, την ώρα που χιλιάδες παιδιά στη Γάζα στερούνται όχι μόνο την εκπαίδευση αλλά και την ίδια τη ζωή τους, η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει την προσπάθεια ενσωμάτωσης των Ισραηλινών στην τοπική κοινωνία και την νομιμοποίηση της εγκληματικής πολιτικής της χώρας τους.

Το γεγονός ότι στους προτείνοντες περιλαμβάνονται και πολίτες με υπηκοότητα άλλων χωρών (κυρίως της Ευρώπης) δεν αναιρεί το γεγονός ότι η πρωτοβουλία ανήκει στο ισραηλινό λόμπι, που μετά την Κύπρο επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς τόσο στη Ρόδο όσο και στην Κρήτη. Και παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του δημάρχου, δεν δίνεται καμία απάντηση στα ουσιαστικά ερωτήματα: ποιοι χρηματοδοτούν την πρωτοβουλία, ποιοι θα διοικούν το σχολείο και ποιοι θα αποφασίζουν ποια παιδιά θα γίνονται δεκτά;

Ασφαλώς δεν επιθυμούμε να μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου. Τα παιδιά των ισραηλινών οικογενειών, όπως όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο δημόσιο σχολείο, χωρίς διάκριση εθνικότητας ή θρησκείας. Εκεί μπορούν να μάθουν ελληνικά, να γνωρίσουν συνομηλίκους τους και να γίνουν μέλη της τοπικής κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να τους παραχωρηθεί ένα δημοτικό κτίριο για τη λειτουργία χωριστού ιδιωτικού σχολείου. Αυτό μοιάζει πολύ με καθεστώς τύπου ιδιωτικού «Κιμπούτς», που θα λειτουργεί ως θύλακας σιωνιστικής προπαγάνδας. Αυτό, η τοπική κοινωνία δεν το θέλει και δεν μπορεί να το επιτρέψει.

Η επίκληση του δημάρχου για «ζωντάνεμα» του χωριού είναι προσχηματική: Αν ο Δήμος θέλει πραγματικά να στηρίξει το χωριό, ας επισκευάσει το κτίριο τους σχολείου και ας ενισχύσει ανοιχτές, δωρεάν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για όλους.

Καλούμε το Τοπικό και το Δημοτικό Συμβούλιο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικής, την Περιφέρεια Κρήτης, το Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση να πάρουν σαφή θέση:

Καμία παραχώρηση του σχολείου στο ισραηλινό λόμπι.

Καμία νομιμοποίηση της γενοκτονίας που συντελείται στην Παλαιστίνη.

Στηρίζουμε την καμπάνια συλλογής υπογραφών για την αποτροπή του εν λόγω σχεδίου, την οποία ξεκίνησαν πλήθος φορέων και συλλογικοτήτων του τόπου μας».

{https://www.facebook.com/mera25.gr/posts/pfbid05kqTYBLqZJ5oraTwhNRtxWSk3e21VitBzUwDy1dExHogQ2qS5JqP6yg78eaB9f6el}

Bανδάλισαν με αγκυλωτό σταυρό το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής

Πηγή: radiolasithi.gr

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι άγνωστοι βανδάλισαν το σχολείο της Βασιλικής ζωγραφίζοντας αγκυλωτό σταυρό σε τοίχο του σχολείου ενώ προκλήθηκαν και ζημιές σε σχολικούς χώρους. Σύμφωνα με κείμενο που απέστειλε στο radiolasithi.gr ο Ιωάννης Κωστάκης πρώην μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλικής απευθύνει έκκληση να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να σταματήσουν οι όποιες κινήσεις στρέφονται κατά του σχολείου. Όπως σημειώνει «Μην καταστρέφετε ό, τι μια ολόκληρη γενιά προσπαθεί να κρατήσει όρθιο Υπάρχουν κτίρια που είναι κάτι περισσότερο από τούβλα, πέτρες και τοίχοι. Είναι η μνήμη ενός τόπου. Είναι οι άνθρωποί του. Είναι οι γενιές που πέρασαν από μέσα τους. Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής είναι ένα τέτοιο κτίριο.

Χτίστηκε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο μας. Σε χρόνια που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, το σχολείο αποτέλεσε έναν χώρο ελπίδας και δημιουργίας. Από τις αίθουσές του πέρασαν εκατοντάδες παιδιά της Βασιλικής. Παιδιά που έμαθαν εκεί τα πρώτα τους γράμματα, έκαναν τις πρώτες τους φιλίες, ονειρεύτηκαν το μέλλον τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν άνθρωποι που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία, ο καθένας από τη δική του θέση. Για κάποιους, λοιπόν, το σχολείο αυτό είναι απλώς ένα παλιό κτίριο.

Για τη Βασιλική, όμως, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της. Και σήμερα αυτό το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί χάρη στην προσπάθεια του Συλλόγου του χωριού και ανθρώπων που αρνούνται να το αφήσουν να εγκαταλειφθεί και να καταρρεύσει. Με προσωπικό χρόνο, κόπο και οικονομικές θυσίες προσπαθούν να το συντηρήσουν και να το κρατήσουν ζωντανό. Κι όμως, μέσα σε αυτή την προσπάθεια, κάποιοι άγνωστοι επέλεξαν να το βανδαλίσουν.

Έγραψαν συνθήματα στους χώρους του σχετικά με το Ισραήλ και στη συνέχεια προκάλεσαν καταστροφές στις τουαλέτες. Δεν έχει σημασία ποια είναι η πολιτική άποψη αυτών που το έκαναν. Δεν έχει σημασία ποια θέση παίρνει ο καθένας για τον πόλεμο ή για τις διεθνείς εξελίξεις. Η διαφωνία είναι δικαίωμα. Η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα. Η καταστροφή, όμως, δεν είναι δικαίωμα.

Ένας τοίχος μπορεί να ξαναβαφτεί. Μια τουαλέτα μπορεί να επισκευαστεί. Μια πόρτα μπορεί να αντικατασταθεί. αλλά υπάρχει κάτι που δεν επισκευάζεται εύκολα: ο σεβασμός που χάνεται απέναντι στην ιστορία ενός τόπου.

Αναρωτιέμαι τι θα ένιωθαν τα παιδιά που κάθισαν στα θρανία αυτού του σχολείου, αν έβλεπαν σήμερα τον χώρο στον οποίο μεγάλωσαν να γίνεται αντικείμενο καταστροφής. Τι θα έλεγαν οι άνθρωποι που μετά τον πόλεμο αγωνίστηκαν για να χτιστεί;

Τι θα έλεγαν οι γονείς που έστελναν εκεί τα παιδιά τους; Και τι θα πούμε εμείς στα παιδιά που σήμερα μεγαλώνουν στη Βασιλική; Ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας; Ότι δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε χωρίς να καταστρέψουμε; Ότι ό, τι είναι παλιό και δύσκολο να συντηρηθεί δεν αξίζει να προστατευτεί;

Όχι. Το σχολείο αυτό αξίζει κάτι καλύτερο. Αξίζει τον σεβασμό μας. Αξίζει τη φροντίδα μας. Αξίζει να μείνει όρθιο. Γιατί δεν είναι απλώς το σχολείο του χθες. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα σήμερα: Μπορούμε να διαφωνούμε για τον κόσμο ολόκληρο, χωρίς να καταστρέφουμε τον δικό μας μικρό κόσμο. Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής χτίστηκε για να δώσει ζωή και μέλλον σε έναν τόπο που είχε γνωρίσει τις πληγές του πολέμου. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει σήμερα θύμα μιας άλλης μορφής βίας. Ας το κρατήσουμε όρθιο. Για εκείνους που πέρασαν. Για εκείνους που είναι σήμερα εδώ. Και κυρίως για εκείνους που θα έρθουν αύριο.

Είμαι κι εγώ ένας από τους μαθητές που πέρασαν από τις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής. Εκεί έμαθα τα πρώτα μου γράμματα, εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα στη γνώση, εκεί έζησα ένα κομμάτι των παιδικών μου χρόνων. Σήμερα, κοιτάζοντας αυτό το σχολείο και γνωρίζοντας την ιστορία του, αισθάνομαι πραγματικά τυχερός και ευγνώμων που υπήρξα μαθητής του. Γι’ αυτό και δεν μπορώ να βλέπω αδιάφορα να πληγώνεται ένας χώρος που αποτελεί κομμάτι της δικής μου ζωής, αλλά και της ζωής τόσων ανθρώπων της Βασιλικής. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το μεγαλύτερο χρέος όλων εμάς που περάσαμε από εκεί: να προστατεύσουμε ό, τι παραλάβαμε, ώστε να μπορέσουν να το αγαπήσουν και οι επόμενες γενιές.»