«Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα», τονίζει η Θεώνη Κουφονικολάκου για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.

«Ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε «απάντηση στην ακρίβεια» μια έκπτωση λίγων λεπτών στο diesel για μόλις δεκαπέντε ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των διυλιστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μία ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου», αναφέρει σε δήλωσή της η Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας τις σημερινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Η ακρίβεια, όμως, δεν αναστέλλεται για ένα δεκαπενθήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο.

Ο πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που πρότεινε η ΕΛΑΣ. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το διυλιστήριο ως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών», σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης.

Οι πολίτες δεν ζητούν δεκαπενθήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδωρήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την αισχροκέρδεια».

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