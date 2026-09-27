Επανέλαβε πως η ΕΛ.Α.Σ. έχει προτείνει αποτελεσματικές λύσεις.

Για ένα ανεξέλεγκτο τοπίο στην αγορά, έλλειψη παρεμβάσεων και απουσία εποπτείας από την κυβέρνηση έκανε λόγο η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

«Όλα είναι στην καλή προαίρεση των ιδιωτών. Τίποτα δε ρυθμίζεται, δεν εποπτεύεται αποτελεσματικά από την κυβέρνηση και αυτό είναι πρόβλημα, όπως συμβαίνει και με τις τιμές στη βενζίνη», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει παγκοσμίως τη 11η πιο ακριβή βενζίνη.

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Επισήμανε πως «πάνω από το 70% του κόσμου. Θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση γιατί δεν αντέχουν άλλο. Δεν αντέχουν άλλο την ψυχολογική χειραγώγηση. Αισθάνεσαι φτωχός; (Τους λένε) Δεν είσαι πραγματικά φτωχός. Νομίζεις ότι υπάρχει διαφθορά; (Τους λένε) υπήρχε πάντοτε... και ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πάντοτε.

Αναφέρθηκε επίσης στα στοιχεία που δείχνουν ότι το 67% των Ελλήνων αισθάνεται φτωχό (έναντι 17% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), ενώ η χώρα καταγράφει την υψηλότερη στεγαστική επιβάρυνση στην Ε.Ε. (36% του διαθέσιμου εισοδήματος).

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Η Θεώνη Κουφονικολάκου παρουσίασε τη δέσμη 4 μέτρων που προτείνει η Συμπαράταξη, σημειώνοντας ότι δύο εξ αυτών δεν έχουν κόστος: επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, μείωση του ΕΦΚ στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% (στα πρότυπα της Ισπανίας).

Παράλληλα, εξήγησε ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος κ.ά.) έλαβαν έκτακτα αποτελεσματικά μέτρα ήδη από τον Μάρτιο, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Αναφερόμενη στη δημοσκοπική πορεία της ΕΛ.Α.Σ., η Θ. Κουφονικολάκου σημείωσε ότι πρόκειται για ένα κόμμα μόλις τεσσάρων μηνών που αναπτύσσει τη δυναμική του, ξεκαθαρίζοντας πως «ο στόχος δεν είναι να παραμείνουμε αντίπαλο δέος με ένα μικρότερο ποσοστό. Ο στόχος είναι να διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας»

Χαρακτήρισε τέλος αποκλειστικά ως προγραμματικό τον ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, κάτι που όπως εξήγησε είναι «ευεργετικό για τον πολιτικό διάλογο».