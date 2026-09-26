Τι ανέφερε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Στις δηλώσεις των Θεοχάρη και Κουλκουδίνα στάθηκε με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κώστας Καρπουχτσής το Σάββατο 26/9. Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για όσα ανέφεραν τόσο για την αντιπολίτευση όσο και για τους πολίτες.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεχάσει ποιοι είναι οι πραγματικοί νοικοκύρηδες αυτής της χώρας. Ο κ. Θεοχάρης μιλά για «κόμματα του κακομοίρη» και για «νοικοκύρηδες». Ο κ. Κουλκουδίνας μάς λέει ότι αν δεν αντέχουμε 10 ευρώ βενζίνη για να πάμε στη δουλειά, να πάρουμε το λεωφορείο.

Και το 70% της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι οι «κακομοίρηδες»;

{https://www.facebook.com/watch/?v=1118747263924707}

Και ποιοι είναι τελικά οι «νοικοκύρηδες» για τη ΝΔ; Οι «Φραπέδες», η «Ferrari» και οι «Χασάπηδες»;

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Για εμάς οι πραγματικοί νοικοκύρηδες είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν, παράγουν και πληρώνουν.

Δεν ζητούν ελεημοσύνη. Ζητούν να ζουν από τη δουλειά τους, με καθαρούς και ίσους κανόνες, χωρίς κοροϊδία και χωρίς προνόμια για τους λίγους.

Αυτούς τους ανθρώπους η Νέα Δημοκρατία έχει ξεχάσει και πλέον θεωρεί κακομοίρηδες. Και αυτοί ζητούν αλλαγή» ανέφερε.