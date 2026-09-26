Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στην περιοχή.

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των δήμων Άργους - Μυκηνών και Ναυπλιέων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, σε οικισμούς όπου διαμένουν ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, στην Αργολίδα ελέγχθησαν 25 άτομα, προσήχθησαν έξι, ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, τρεις περιπτώσεις κλοπών δίκυκλων οχημάτων και μία περίπτωση κλοπής σε οικία, οι οποίες έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 10 Αυγούστου του 2025 έως και 5 Ιουνίου του 2026, στο Ναύπλιο και στο Τολό, αντίστοιχα.

Για τις υποθέσεις αυτές, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων ημεδαπών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια.

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Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.