Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπειθαν πολίτες να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήνουν σε συγκεκριμένα σημεία, απ’ όπου τα παραλάμβαναν συνεργοί τους.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα ότι τα μέλη της ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας, ενέργειας ή λογιστές προχώρησε το «ελληνικό FBI».

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (23/09) σε περιοχή της Αττικής συνελήφθησαν οκτώ ημεδαποί, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντικά μέλη της οργάνωσης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριών και την περαιτέρω έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν δημιουργήσει μια οργανωμένη δομή με διακριτούς ρόλους και πραγματοποιούσαν καθημερινά μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εντόπιζαν τυχαία ονοματεπώνυμα πολιτών μέσα από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και αντίστοιχες διαδικτυακές σελίδες. Στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους και παρουσιάζονταν, ανάλογα με την περίπτωση, ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών, αλλά και ως λογιστές.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών συνομιλιών επικαλούνταν διάφορα υποτιθέμενα προβλήματα ή εκκρεμότητες. Μεταξύ άλλων, έκαναν λόγο για φορολογικές δηλώσεις, διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος ή τεχνικές βλάβες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

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Στόχος τους ήταν να πείσουν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα ή έξω από την κατοικία τους. Στη συνέχεια, άλλα μέλη της ομάδας μετέβαιναν στο σημείο και τα αφαιρούσαν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες τηλεφωνούσαν εκ νέου στα θύματα μετά την κλοπή. Αυτή τη φορά εμφανίζονταν ως αστυνομικοί, με σκοπό να πληροφορηθούν την αξία των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί.

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Χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένα μηνύματα και ήχους σειρήνας

Για να κάνουν τα τηλεφωνήματά τους περισσότερο πειστικά, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα που προσομοίαζε σε πραγματική επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ηχητικό σήμα έκτακτης ανάγκης.

Όταν παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχητικά εφέ που παρέπεμπαν σε σειρήνα περιπολικού, επιχειρώντας να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σεναρίου που παρουσίαζαν στα θύματά τους.

Παράλληλα, οι δράστες λάμβαναν μέτρα για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν χώρους ως τηλεφωνικά κέντρα, τους οποίους άλλαζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ προχωρούσαν και σε συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων.

Στους συγκεκριμένους χώρους είχαν εγκαταστήσει ρολά ασφαλείας και συστήματα παρακολούθησης, ώστε να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού ή αιφνιδιασμού από τις αρχές.

Οι ρόλοι των μελών

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε με συγκεκριμένη ιεραρχία και καταμερισμό καθηκόντων. Στην κορυφή βρίσκονταν δύο διευθυντικά στελέχη, τα οποία είχαν την εποπτεία των τηλεφωνικών κέντρων και τον συντονισμό της δράσης.

Ένα ακόμη μέλος είχε τον ρόλο του «ανιχνευτή», αναλαμβάνοντας την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων και τη διαχείριση των τηλεφωνικών συνδέσεων. Τον βασικό επιχειρησιακό πυρήνα αποτελούσαν πέντε «τηλεφωνητές», οι οποίοι πραγματοποιούσαν τις κλήσεις και αναλάμβαναν να πείσουν τα υποψήφια θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους.

Κατά τις έρευνες των αρχών κατασχέθηκαν συνολικά δέκα κινητά τηλέφωνα, ένας έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος μαζί με αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 960 ευρώ.

Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.