Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την περιπέτεια με την υγεία της και το εγκεφαλικό που υπέστη τον Μάιο του 2025.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε η Βάνα Μπάρμπα όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Μιλώντας στους οικοδεσπότες της, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην επαγγελματική της πορεία και στις συνεργασίες της, ενώ παράλληλα εστίασε στο εγκεφαλικό που υπέστη τον Μάιο του 2025.

Η ηθοποιός πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε ότι πέρασε ισχαιμικό επεισόδιο, το οποίο επηρέασε σημαντικά την ομιλία της για μερικές ημέρες.

Βάνα Μπάρμπα: «Ξύπνησα ένα πρωί και δεν μπορούσα να μιλήσω, είχα πάθει εγκεφαλικό»

Μιλώντας για την περιπέτεια με την υγεία της η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είχα περάσει και το εγκεφαλικό. Μην ξεχνάτε, είχα περάσει το εγκεφαλικό πριν μήνες το οποίο μου είχε αφήσει και ένα θέμα με την ομιλία. Το Μάιο το πέρασα το εγκεφαλικό. Το Μάιο του 2026 ξεκίνησα τη δουλειά».

«Πέρασα ισχαιμικό, με το οποίο δεν μπόρεσα να αρθρώσω λέξη. Σηκώθηκα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν το κατάλαβα γιατί το εγκεφαλικό το έπαθα το βράδυ και όταν με πήγαν στον νευρολόγο κατάλαβαν… Σηκώθηκα το πρωί και δεν μπορούσα να μιλήσω και έγραφα. Δεν είχα την αίσθηση. Έπαθα πανικό. Ήταν άναρθρες κραυγές, είχα κίνηση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανακαλώντας εκείνες τις μνήμες, η Βάνα Μπάρμπα πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Όταν με πήγα στο Ασκληπιείο με κατάλαβαν αμέσως, εξαιρετικό, και είμαι ευγνώμων για το νοσοκομείο. Με κατάλαβαν αμέσως είπαν ότι είναι ισχαιμικό επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Μου κάνανε μαγνητική, μου έβαλαν θεραπεία για το κεφάλι, να δουν αν είναι αιμορραγικό. Θα μπορούσα να μείνω. Στο αιμορραγικό μένεις για όλη σου τη ζωή ανάπηρος. Δόξα τω Θεώ που ήταν ισχαιμικό».

«Επανήλθα μετά από μία εβδομάδα, πέντε μέρες. Ξύπναγα το πρωί, λογοθεραπεία, οι γιατροί, ερχόντουσαν οι φίλοι μου, ο κόσμος. Ίσως η αγάπη του κόσμου με βοήθησε πολύ… Μέχρι να πάω να κάνω γύρισμα και να μπορώ να μιλήσω… Τώρα μιλάω κανονικά. Φοβήθηκα, έκανα λογοθεραπεία… Ήταν τραγικό, αυτό να ξυπνάς και να μην έχεις λόγο. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι η έκφραση η επικοινωνία; Το ότι τη στερήθηκα με έκανε να την προσέχω και να την εκτιμώ», σημείωσε μεταξύ άλλων η Βάνα Μπάρμπα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlog31wuqf69?integrationId=40599y14juihe6ly}