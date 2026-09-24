Οι νέες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Αεράκης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου.

Ο ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός», παραμένει στο νοσοκομείο ύστερα από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από περίπου 1,5 χρόνο, με τα νεότερα να αφορούν κάποιες βελτιώσεις στην υγεία του.

Η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Αεράκης, δήλωσε ότι έχει παρατηρηθεί μία ευχάριστη εξέλιξη καθώς ο Μαντζώρος δεν βρίσκεται πλέον σε καταστολή και έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα και να κάνει ορισμένες κινήσεις με τα χέρια του:

«Τα νέα όμως είναι ευχάριστα από όσο μου λέει η γυναίκα του. Έχει συνέλθει μετά από 13 μήνες, αναγνωρίζει πρόσωπα, κινεί τα χέρια του, τα συναισθήματά του. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμη… Ως Μιχάλης Αεράκης, εκφράζοντας και την οικογένεια ζητάω την οικονομική στήριξη. Πρέπει να πάει ο Στάθης σε ένα κέντρο αποκατάστασης και χρειάζεται κάποια χρήματα… Όποιος φίλος μπορεί να βοηθήσει».

Και πρόσθεσε: «Το επισκέφθηκα στο νοσοκομείο πριν τέσσερις μήνες, που δεν είχε επαφή. Πηγαίνω τακτικά, αλλά απέφευγα να μπω στο δωμάτιο μέσα. Δεν ήθελα να τον δω. Την περασμένη φορά είπα ‘δεν πάει άλλο, θα μπω μέσα’ και τον είδα, ούτε κατάλαβε βέβαια αυτός. Προσεύχομαι κάθε μέρα ο Στάθης να σταθεί στα πόδια του, να ξανά σμίξουμε σε ένα τηλεοπτικό πλατό ή στο θέατρο που λατρεύει, να ξανά σμίξει με την οικογένειά του. Θέλω να σχεδιάσουμε το αύριο. Ότι έγινε, έγινε, δεν ξεγράφει, που λέμε».

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