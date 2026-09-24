Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, δηλαδή σημείωσαν μείωση 69%.

Αύξηση του pro forma EBITDA κατά 85%, στα 120 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2026, περίοδο κατά την οποία συνεχίστηκε η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του με ορίζοντα το 2031 και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του σε παραχωρήσεις, περιβάλλον, ενέργεια και LNG.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 649 εκατ. ευρώ, ενώ τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 82 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11%. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 38%, φτάνοντας τα 91 εκατ. ευρώ, ενώ σε pro forma βάση ανήλθε σε 120 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 15%, έναντι 11% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11 εκατ. ευρώ και σε pro forma βάση σε 37 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 114%.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, δηλαδή σημείωσαν μείωση 69%.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, τα pro forma ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 1,1 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 157%. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 429 εκατ. ευρώ, με τη σχέση καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο pro forma EBITDA στο 1,9x. Παρά την υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο, το ανεκτέλεστο του Ομίλου παρέμεινε στα 4,5 δισ. ευρώ. Από αυτό, το 67% αφορά υπογεγραμμένες συμβάσεις και το 33% συμβάσεις προς υπογραφή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε: «To 2026 έχει κοσμογονικά χαρακτηριστικά για τον Όμιλο AKTOR. Οι πρόσφατες εξαγορές μας άρχισαν να ενσωματώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα και δίνουν μία πολύ καλή πρόγευση του τι έπεται και ποιο θα είναι το μέλλον του Ομίλου AKTOR. Στην κορυφαία μας προτεραιότητα – τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης – συμφωνήσαμε να αποκτήσουμε σημαντικό ποσοστό στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, το μεγαλύτερο έργο υποδομής σήμερα στην Ελλάδα, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας.

Στο LNG ξεκινήσαμε να δίνουμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο: Φέραμε τις πρώτες ποσότητες αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, διπλασιάσαμε τις δεσμευτικές ποσότητες από τον προμηθευτή μας και εξασφαλίσαμε τις πρώτες μακροχρόνιες συμβάσεις με τους πελάτες μας, ενώ παράλληλα συμφωνήσαμε να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη του νέου FSRU της Ελλάδας που θα μας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Εισερχόμαστε δυναμικά στην κυκλική οικονομία, μέσα από την εξαγορά των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ, έναν τομέα στον οποίο θα επενδύσουμε στρατηγικά και θα μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον. Ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ και της Αποθήκευσης, με μεγάλες επενδύσεις, ώστε να συμβάλλουμε στον στόχο για επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον. Διευρύνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες στην αγορά ώστε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που έρχονται. Εν ολίγοις, βλέπουμε το αναπτυξιακό μας όραμα για έναν πολυσχιδή όμιλο υποδομών να υλοποιείται και να φέρνει αποτέλεσμα. Και δεν σταματάμε εδώ. Το καλοκαίρι ολοκληρώσαμε τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία μας, μέσα από την επιτυχημένη ΑΜΚ ύψους €650 εκατ. και την έκδοση ομολογιακού δανείου €300 εκατ., που μας προσφέρουν μία ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να υλοποιήσουμε το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα των €3 δισ. ώστε έως το 2031, να παράγουμε κέρδη από πλήθος δραστηριοτήτων και να θωρακίσουμε την κορυφαία μας θέση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου προβλέπει επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA άνω των 600 εκατ. ευρώ. Για τη χρηματοδότησή του, η AKTOR έχει αντλήσει συνολικά 950 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ και ομολογιακής έκδοσης 300 εκατ. ευρώ.

Στις κατασκευές, τα pro forma κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 160%, στα 39 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 1%, ενώ το περιθώριο μεικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 14%.

Παράλληλα, η AKTOR διευρύνει την παρουσία της στην κυκλική οικονομία μέσω των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ. Οι δύο εταιρείες εμφάνισαν συνολικό EBITDA 41 εκατ. ευρώ το 2025, διαθέτουν δέκα έργα μονάδων απορριμμάτων υπό κατασκευή και ανεκτέλεστο περίπου 1 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKTOR θα ελέγχει το 75% των δύο εταιρειών και η Motor Oil το 25%.

Στα ΣΔΙΤ και τις Παραχωρήσεις, ο Όμιλος συμμετέχει σε 17 έργα ως ανάδοχος ή μειοδότης, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA του τομέα αυξήθηκε κατά 63%, με περιθώριο EBITDA 62%. Παράλληλα, συμμετέχει σε περισσότερους από 25 σχετικούς διαγωνισμούς και έχει συμφωνήσει την απόκτηση συμμετοχής στην παραχώρηση του ΒΟΑΚ.

Στην ενέργεια, ο στόχος είναι η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και αποθήκευσης ισχύος 1,2 GW έως το 2031. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για έργα άνω των 470 MW και η σχεδιαζόμενη επένδυση σε έργο αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ και στόχου ισχύος 1 GW.

Στο LNG, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία η AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, έχει συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης σε Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη συνολικού όγκου 1,5 bcm ετησίως. Παράλληλα, η AKTOR έχει συμφωνήσει την εξαγορά του 50% της Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το δεύτερο FSRU στην Ελλάδα.

Τέλος, στον τομέα Facility Management ο Όμιλος απασχολεί σχεδόν 3.000 εργαζομένους σε Ελλάδα, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έχει εξασφαλίσει σύμβαση ύψους 130 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση εγκαταστάσεων στον διεθνή αερολιμένα Hamad του Κατάρ.