Στα 519,26 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις, αυξημένες κατά 4,42%. Αμετάβλητες οι εκτιμήσεις για το 2026, ενώ το Δ.Σ. αποφάσισε έκτακτη χρηματική διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε η Jumbo στο πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις πιέσεις από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, το κόστος των διεθνών μεταφορών και τις διαφορετικές συνθήκες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 519,26 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,42%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 120,60 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,92%. Η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του 2026, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο εξάμηνο παραδοσιακά συγκεντρώνει μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων πωλήσεων και της κερδοφορίας.

Η αναπτυξιακή πορεία σε Ελλάδα και Κύπρο

Στην Ελλάδα, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της δραστηριότητας, η αναπτυξιακή πορεία παρέμεινε υγιής, ενώ στην Κύπρο καταγράφηκε σταδιακή εξομάλυνση μετά τις αρχικές επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Θετική παρέμεινε η εικόνα στη Βουλγαρία, ενώ η Ρουμανία εξακολουθεί να αποτελεί την πλέον απαιτητική αγορά, λόγω πληθωρισμού, συναλλαγματικών πιέσεων και της αύξησης του ΦΠΑ.

Το μικτό περιθώριο υποχώρησε οριακά κατά 33 μονάδες βάσης, κυρίως λόγω των πιέσεων στη Ρουμανία και της επιλογής του Ομίλου να απορροφήσει μέρος της αύξησης του ΦΠΑ. Θετικά λειτούργησαν η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου και η συγκράτηση των ναύλων, αν και οι τελευταίοι εμφανίζουν εκ νέου ανοδικές πιέσεις.

Η Jumbo διατηρεί ισχυρή χρηματοοικονομική θέση χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Στις 30 Ιουνίου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπερέβαιναν τις υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά 485,65 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε έκτακτη χρηματική διανομή 1 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 134,37 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις προηγούμενες διανομές, οι συνολικές χρηματικές διανομές του 2026 φθάνουν τα 2,20 ευρώ ανά μετοχή ή περίπου 295,57 εκατ. ευρώ.

Νέο υπερ κατάστημα στη Ρουμανία

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη του δικτύου, με νέο υπερ-κατάστημα στη Ρουμανία τον Οκτώβριο και νέα σημεία σε Ρουμανία και Κύπρο το 2027. Ο Όμιλος επενδύει επίσης σε logistics και ηλεκτρονικό εμπόριο, σχεδιάζοντας e-shop στην Ουγγαρία και νέα κέντρα διανομής, ενώ διευρύνει τη διεθνή παρουσία του μέσω των συνεργασιών με BALFIN και Fox Group.