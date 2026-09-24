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Η δόνηση έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες, με ορισμένους κατοίκους να εγκαταλείπουν προληπτικά τα κτίρια και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους.

Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:40 το πρωί στην περιοχή Καρακόπρου της Σανλιούρφα, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), το επίκεντρο του σεισμού ήταν σε βάθος 7,39 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες, με ορισμένους κατοίκους να εγκαταλείπουν προληπτικά τα κτίρια και να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu (AA).

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Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Καντιλί και το Ινστιτούτο Έρευνας Σεισμών του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου ανέφεραν το μέγεθος του σεισμού στα 5,5 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος στα 5,1 χιλιόμετρα.

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Η Σανλιούρφα ήταν μεταξύ των 10 επαρχιών που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από τους δύο ισχυρούς σεισμούς του Φεβρουαρίου του 2023, οι οποίοι προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 50.000 ανθρώπων στην Τουρκία και τη βόρεια Συρία.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ούτε καταρρεύσεις κτιρίων στην πόλη.

Ο Σιλντάκ πρόσθεσε ότι τα συνεργεία συνεχίζουν τις αυτοψίες και τους ελέγχους στην περιοχή.

Με πληροφορίες από bianet.org, Anadolu