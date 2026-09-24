«Σταματήστε τη μετακύλιση ευθυνών για την κατάσταση των υποδομών στα σχολεία»: Η ΟΛΜΕ αντιδρά στην οδηγία του Δ/ντη ΠΔΕ Αττικής.

Σφοδρή είναι η αντίδραση της ΟΛΜΕ σε οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, με την Ομοσπονδία να καταγγέλλει ότι επιχειρείται μεταφορά τεχνικών και διοικητικών ευθυνών στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. Η οδηγία καλεί τις διευθύνσεις των σχολείων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσουν για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όπως οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και οι καυστήρες, η πυροπροστασία, η αντισεισμική προστασία, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι στέγες, οι καμινάδες, οι μονώσεις, οι μπασκέτες και ο αθλητικός εξοπλισμός, καθώς και η κατάσταση δέντρων και φρεατίων. Η ΟΛΜΕ υποστηρίζει ότι η ασφάλεια των σχολείων αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα, επισημαίνει όμως ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική κατάρτιση ούτε έχουν αρμοδιότητα να πιστοποιούν την ασφάλεια και την καταλληλότητα των σχολικών υποδομών.

«Δεν είμαστε ελεγκτές των υποδομών»

Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν είναι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνικοί φυσικού αερίου ή ειδικοί σε θέματα στατικής επάρκειας. Όπως υποστηρίζει, δεν μπορεί να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να βεβαιώσουν ότι ένας καυστήρας, μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, μια στέγη, μια μπασκέτα ή συνολικά ένα σχολικό κτίριο είναι ασφαλή χωρίς προηγούμενο έλεγχο και έγγραφη πιστοποίηση από τους αρμόδιους τεχνικούς. Μάλιστα, η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι και στο ίδιο το έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης γίνεται αναφορά στην ανάγκη ελέγχων και αυτοψιών από αρμόδιους ή πιστοποιημένους τεχνικούς. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι διευθυντές και οι Σύλλογοι Διδασκόντων μπορούν να καταγράφουν προβλήματα και να ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν μπορούν όμως να αναλαμβάνουν ευθύνη για ζητήματα που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνικό έλεγχο.

«Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να ελέγχουν και να αποκαθιστούν τα προβλήματα»

Η ΟΛΜΕ θέτει στο επίκεντρο και τον ρόλο των Δήμων και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι σε αυτές πρέπει να ανατεθούν οι απαραίτητες αυτοψίες, οι τεχνικές γνωματεύσεις, οι πιστοποιήσεις και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης. Όπως αναφέρει, τα σχολεία οφείλουν να γνωστοποιούν τα προβλήματα που εντοπίζουν, αλλά οι αρμόδιοι φορείς είναι εκείνοι που πρέπει να πραγματοποιούν τους τεχνικούς ελέγχους και να προχωρούν στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιηθούν άμεσα οι απαιτούμενοι έλεγχοι σε όλες τις σχολικές μονάδες, να δοθούν εγγράφως τα αποτελέσματα των αυτοψιών και οι σχετικές πιστοποιήσεις και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, ζητά σταθερό πρόγραμμα προσεισμικών και μετασεισμικών ελέγχων, ουσιαστική χρηματοδότηση των Δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και παρεμβάσεις στις υποδομές όπου διαπιστώνονται προβλήματα. Η ΟΛΜΕ θέτει επίσης ζήτημα συνολικότερης πολιτικής για τη σχολική στέγη, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των σχολικών υποδομών. Κλείνοντας, η Ομοσπονδία διαμηνύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρόκειται να αναλάβουν ρόλο «τεχνικών ελεγκτών» ούτε να αποτελέσουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «άλλοθι» για τις ελλείψεις και την εγκατάλειψη των σχολικών υποδομών.