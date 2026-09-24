Τι θα ισχύσει για όσα σχολεία δεν θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις για την 13η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα σχολεία όλης της χώρας η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι σχολικές μονάδες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να οργανώσουν αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, εντός ή και εκτός του σχολικού χώρου. Ωστόσο, η νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου δίνει μια σημαντική διευκρίνιση για τις σχολικές μονάδες που δεν θα μπορέσουν αντικειμενικά να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες δράσεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Πότε μπορεί να μεταφερθεί ο εορτασμός σε άλλη ημερομηνία - Οι οδηγίες για τα σχολεία

Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή 25/9 και μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία. Όπως διευκρινίζεται χαρακτηριστικά «οι δράσεις για τη 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026 υλοποιούνται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας δύναται να μεταφερθεί ο εορτασμός του σχολικού αθλητισμού σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.» Με άλλα λόγια, ένα σχολείο που διαπιστώνει ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αθλητικές δράσεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν μεταφέρει αυτομάτως τον εορτασμό σε άλλη ημέρα. Θα πρέπει να εξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση και, εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, να ληφθεί σχετική απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η Παρασκευή 25η Σεπτεμβρίου παραμένει η ημέρα κατά την οποία τα σχολεία καλούνται να πραγματοποιήσουν τις σχετικές δράσεις. Η δυνατότητα μεταφοράς αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία.

Το πρωτόκολλο διεξαγωγής της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο ανήμερα αυτής της μέρας οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία τους αλλά δεν θα κάνουν τα μαθήματα που προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμά τους καθώς θα συμμετάσχουν σε οργανωμένες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας. Το φετινό κεντρικό μήνυμα είναι «Άλμα προς το Μέλλον», ενώ το σύνθημα της δράσης είναι «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.» Κεντρική δράση της ημέρας θα είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τα σχολεία να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα συμβολικά στις 10 το πρωί. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως δύο προσπάθειες, με την καλύτερη επίδοση να μπορεί να καταγραφεί από τη σχολική μονάδα. Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σχολικό προαύλιο ή σε άλλη κατάλληλη αθλητική εγκατάσταση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι η ανάδειξη των καλύτερων επιδόσεων. Η δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, με προσαρμογές όπου χρειάζεται για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμόζονται στις δυνατότητες κάθε παιδιού, ώστε η συμμετοχή να είναι ισότιμη. Όπου το άλμα δεν είναι εφικτό, μπορεί να επιλεγεί άλλη αντίστοιχη κινητική δραστηριότητα, όπως ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση. Οι επιδόσεις στις διαφορετικές μορφές συμμετοχής δεν συγκρίνονται μεταξύ τους.

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Παράλληλα με το άλμα, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να οργανώσει το δικό της πρόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τον διαθέσιμο χώρο και τις υποδομές. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται αθλοπαιδιές, σκυταλοδρομίες, συνεργατικά και κινητικά παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια και χοροί, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας, καθώς και δράσεις γνωριμίας με Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα. Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες γύρω από τη σωματική άσκηση, την υγεία, την ισορροπημένη διατροφή, την ψυχική ευεξία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φετινή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού επιχειρεί έτσι να μετατρέψει το σχολικό περιβάλλον σε έναν χώρο κίνησης και συμμετοχής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια, την αυτοβελτίωση, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.Δείτε την εγκύκλιο εδώ