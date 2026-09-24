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Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αίτηση μετεγγραφής μέσω της ειδικής πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr - Η διαδικασία

Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή ή μετακίνηση βάσει μοριοδοτούμενων λόγων,

αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές,

φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία παθήσεων σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις,

φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,

φοιτητές – τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας,

φοιτητές – τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας https://transfer.it.minedu.gov.gr

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται το username και το password που έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Σημειώνεται ότι, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση των σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Πότε θα γίνουν οι αιτήσεις για ειδικές κατηγορίες

Οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής, καθώς και οι φοιτητές που εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026, δεν υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα φάση.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα ανακοινωθούν διαφορετικές ημερομηνίες με νέο Δελτίο Τύπου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής τους.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ