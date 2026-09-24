Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 14:00 το μεσημέρι θα είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για τις μετεγγραφές φοιτητών.

Πρεμιέρα σήμερα για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών. Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής transfer.it.minedu.gov.gr και θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 14:00.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2026: Όσα πρέπει να κάνουν οι φοιτητές για να υποβάλλουν την αίτησή τους

Βήμα 1: Είσοδος στην πλατφόρμα

Ο φοιτητής εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή transfer.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει χορηγήσει η Γραμματεία του Τμήματός του για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Βήμα 2: Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων

Στην ηλεκτρονική αίτηση καταχωρίζονται και επιβεβαιώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Παράλληλα, δηλώνεται το Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ή, στην περίπτωση μετακίνησης, το Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου που επιθυμεί.

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Βήμα 3: Καταχώριση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.

Ο αιτών δηλώνει τον ατομικό του Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία των μελών της οικογένειάς του. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να απαιτηθούν οι Α.Φ.Μ. των γονέων, των αδελφών κάτω των 25 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και του/της συζύγου σε περίπτωση γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Τα στοιχεία των προσώπων διασταυρώνονται με τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους.

Βήμα 4: Έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Ο έλεγχος των εισοδηματικών ορίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των μετεγγραφών με τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. Έτσι, τα σχετικά οικονομικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη μετεγγραφή.

Βήμα 5: Επιλογή της διαδικασίας

Στη συνέχεια, ο φοιτητής επιλέγει την ενέργεια για την οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τυχόν ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης.

Βήμα 6: Οριστική υποβολή

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων και ο φοιτητής ελέγξει τα στοιχεία που έχει δηλώσει, προχωρά στην οριστική υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για την υποβολή, ώστε να υπάρχει χρόνος για τυχόν προβλήματα ή διορθώσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτική όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ στο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 14:00. Οι φοιτητές που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, όπως οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής και όσοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. μέσω των Επαναληπτικών Πανελληνίων 2026, θα υποβάλουν αίτηση σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2026: Οι αντιστοιχίες Τμημάτων και Σχολών για τις φετινές μετεγγραφές (πίνακας)

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δημοσιεύσει τις αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για τη διαδικασία των μετεγγραφών. Σύμφωνα με το πλαίσιο που ισχύει, μόνο τα τμήματα που περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοιχίας δίνουν δικαίωμα μετακίνησης σε αντίστοιχο τμήμα άλλου ιδρύματος. Αντίθετα, τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους δεν παρέχουν τη δυνατότητα μετεγγραφής, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τις ακαδημαϊκές επιλογές των νεοεισαχθέντων φοιτητών. Παράλληλα, στην απόφαση επισημαίνεται ότι για τα τμήματα που έχουν αναγνωριστεί με πενταετές πρόγραμμα σπουδών ως Integrated Master, απονέμεται ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου, στοιχείο που ενισχύει το ακαδημαϊκό τους κύρος.