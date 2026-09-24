Η Jaguar αλλάζει σελίδα και ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό GT με περισσότερους από 1.000 ίππους, τετρακίνηση και αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων, που θα κυκλοφορήσει το 2027.

Η Jaguar βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αλλαγές της ιστορίας της, καθώς ετοιμάζεται να περάσει οριστικά στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Πρωταγωνιστής αυτής της μετάβασης θα είναι η Type 01, ένα εντυπωσιακό αμιγώς ηλεκτρικό GT που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την εικόνα της βρετανικής μάρκας και να την τοποθετήσει ξανά στο επίκεντρο της premium αυτοκίνησης. Η νέα Type 01 δεν αποτελεί απλώς την προσθήκη ενός ακόμη μοντέλου στη γκάμα της Jaguar. Είναι το αυτοκίνητο που θα σηματοδοτήσει τη νέα ταυτότητα της εταιρείας, συνδυάζοντας εντυπωσιακή σχεδίαση, κορυφαίες ηλεκτρικές επιδόσεις και τεχνολογία που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως στα ισχυρότερα μοντέλα της κατηγορίας.

Με τρεις ηλεκτροκινητήρες και πάνω από 1.000 ίππους

Στην καρδιά της Type 01 βρίσκεται η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική JEA της Jaguar. Το μοντέλο θα εξοπλίζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι θα συνεργάζονται ώστε να μεταφέρουν την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Η συνολική ισχύς αναμένεται να ξεπερνά τους 1.000 ίππους, ενώ η ροπή θα αγγίζει ή και θα ξεπερνά τα 1.300 Nm. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Jaguar δεν αντιμετωπίζει την Type 01 ως ένα συμβατικό πολυτελές ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά ως ένα μοντέλο υψηλών επιδόσεων που μπορεί να σταθεί απέναντι στα ισχυρότερα ηλεκτρικά GT της αγοράς. Ωστόσο, η δύναμη δεν θα είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό της. Η Type 01 έχει σχεδιαστεί ως ένα αυτοκίνητο που μπορεί να προσφέρει υψηλές επιδόσεις χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Ο χαρακτήρας της θα παραπέμπει περισσότερο σε ένα πολυτελές grand tourer, ικανό να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με ταχύτητα και άνεση.

Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι πληροφορίες για την αυτονομία. Η Jaguar στοχεύει σε περισσότερα από 700 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, ενώ η τεχνολογία ταχείας φόρτισης θα επιτρέπει την ανάκτηση σημαντικού μέρους της αυτονομίας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ηλεκτροκίνηση να μην αποτελεί περιορισμό ακόμη και στα μεγάλα ταξίδια.

Η σχεδίαση που αλλάζει τη Jaguar

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει την Type 01 να ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, αυτό είναι η σχεδίασή της. Το μοντέλο αποτελεί την παραγωγική εξέλιξη του πρωτοτύπου Type 00, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη σαφή ένδειξη για τη ριζική αλλαγή που προετοίμαζε η Jaguar. Οι αναλογίες του αμαξώματος είναι ιδιαίτερα δυναμικές, ενώ οι μεγάλες και καθαρές επιφάνειες δημιουργούν μια εικόνα που απέχει σημαντικά από τη σχεδιαστική ταυτότητα των προηγούμενων Jaguar. Η εταιρεία θέλει να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα αναγνωρίζεται αμέσως και δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο μοντέλο της κατηγορίας.

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Η Type 01 θα είναι τετράθυρη, διατηρώντας έτσι την πρακτικότητα που απαιτεί ένα μεγάλο GT, χωρίς όμως να χάνει τον σπορ χαρακτήρα της. Παράλληλα, αρκετές από τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες του Type 00 αναμένεται να περάσουν στο μοντέλο παραγωγής, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στο πρωτότυπο και το αυτοκίνητο που θα φτάσει στους δρόμους. Ακόμη και η ονομασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Το «Type» παραπέμπει στην ιστορία της Jaguar και σε εμβληματικά μοντέλα της, ενώ το «01» σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας σειράς αυτοκινήτων για τη μάρκα.

Η μεγάλη πρεμιέρα το 2026 και η άφιξη το 2027

Η Jaguar αναμένεται να παρουσιάσει την έκδοση παραγωγής της Type 01 τον Οκτώβριο του 2026, στη Νέα Υόρκη, ενώ η εμπορική της πορεία θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Η άφιξη της Type 01 θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Jaguar, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μεγάλο βήμα της εταιρείας στη νέα εποχή της. Η βρετανική μάρκα επιδιώκει να επανατοποθετηθεί στην κορυφή της πολυτελούς αυτοκίνησης, με μια πιο περιορισμένη αλλά σαφώς πιο αποκλειστική γκάμα μοντέλων. Το στοίχημα είναι μεγάλο. Η αγορά των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων γίνεται ολοένα πιο ανταγωνιστική, με κατασκευαστές από την Ευρώπη και όχι μόνο να παρουσιάζουν μοντέλα με τεράστια ισχύ, υψηλή τεχνολογία και εντυπωσιακή αυτονομία. Η Jaguar, όμως, ποντάρει σε κάτι περισσότερο από τους αριθμούς. Θέλει η Type 01 να διαθέτει χαρακτήρα, σχεδιαστική ταυτότητα και την αίσθηση πολυτέλειας που παραδοσιακά συνδέεται με το όνομά της.

Εν τέλει

Με περισσότερους από 1.000 ίππους, τρεις ηλεκτροκινητήρες, τετρακίνηση και αυτονομία που θα ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα, η Type 01 έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ηλεκτρικά μοντέλα της επόμενης περιόδου.

Το 2027, όταν το νέο μοντέλο θα βγει στους δρόμους, δεν θα κριθεί μόνο η εμπορική του επιτυχία. Θα κριθεί και το κατά πόσο η Jaguar κατάφερε να μετατρέψει τη ριζική αλλαγή της στρατηγικής της σε ένα αυτοκίνητο αντάξιο της ιστορίας και των προσδοκιών που συνοδεύουν το όνομά της.