Πρόκειται για αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής, αρκετά από τα οποία θα μπορούσαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον φίλων του κλασικού αυτοκινήτου.

Μια Porsche του 1969, ένα Audi του 1970, ένα Opel Kadett του 1971 και μια Lancia Fulvia του 1972 είναι μερικά μόνο από τα παλιά αυτοκίνητα που βγαίνουν μεθαύριο στο «σφυρί» από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙΔΕΠ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται για αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής, αρκετά από τα οποία θα μπορούσαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον φίλων του κλασικού αυτοκινήτου. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια: δεν πωλούνται για να τα πάρει κάποιος, να τα φτιάξει και να τα ξαναβγάλει στον δρόμο. Δημοπρατούνται ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ή ως οχήματα προς διάλυση.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11 το πρωί, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας στη Μαγουλέζα, στα Άνω Λιόσια. Θα είναι δημόσια, προφορική και πλειοδοτική.

Από τα αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν είναι μια Volkswagen Porsche 914 του 1969, με τιμή εκκίνησης 500 ευρώ. Ακολουθούν ένα Audi του 1970 και ένα Ford Transit της ίδιας χρονιάς, ενώ στη λίστα υπάρχουν ακόμη ένα Opel Kadett του 1971 και μια Lancia Fulvia του 1972.

Ο κατάλογος μοιάζει με ταξίδι στην ιστορία της αυτοκίνησης. Περιλαμβάνει Seat 124 και Zastava Yugo του 1975, ενώ από το 1977 εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, Toyota, Ford Fiesta και φορτηγό Nissan-Datsun. Το Ford Fiesta έχει τιμή εκκίνησης 240 ευρώ, ενώ το Toyota 320 ευρώ.

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Στη λίστα βρίσκονται επίσης Toyota Hilux και Toyota Corolla του 1978, καθώς και Toyota Corolla και Mercedes 123D του 1979. Μία Toyota Corolla SR του 1979 ξεκινά από μόλις 320 ευρώ. Στα 25 παλαιότερα οχήματα περιλαμβάνονται ακόμη μοντέλα του 1980 από Renault, Dacia, Peugeot, Nissan-Datsun, Mazda, Oldsmobile και Opel.

Γιατί δεν μπορεί να τα πάρει ένας ιδιώτης

Βλέποντας τιμές των 240, 320 ή 500 ευρώ, κάποιος θα μπορούσε εύκολα να σκεφτεί ότι πρόκειται για μεγάλη ευκαιρία. Για παράδειγμα, να αγοράσει την Porsche, να τη βάλει σε ένα συνεργείο, να την αναπαλαιώσει και κάποια στιγμή να την κυκλοφορήσει ξανά. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται από τους όρους της συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Για τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ). Για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται «προς διάλυση» μπορούν να συμμετάσχουν επίσης επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελματικά με τη διαχείριση τέτοιων οχημάτων και διαθέτουν τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Με απλά λόγια, ο απλός ιδιώτης ή συλλέκτης παλιών αυτοκινήτων δεν μπορεί να πάει στη δημοπρασία και να αγοράσει ένα από αυτά για προσωπική χρήση.

Μάλιστα, οι όροι είναι ξεκάθαροι και για το τι θα συμβεί μετά την αγορά. Όποιος αποκτήσει ΟΤΚΖ ή όχημα προς διάλυση πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα διαλυθεί και δεν θα ξανακυκλοφορήσει.

Στην περίπτωση των ΟΤΚΖ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να σταλεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Καταστροφής για κάθε όχημα.

Κάπως έτσι, αυτοκίνητα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στους δρόμους και σήμερα προκαλούν νοσταλγία, φτάνουν στο τέλος της διαδρομής τους.