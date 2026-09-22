Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει σήμερα πτώση 4,9%, στα 69 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Προοπτικές αποκλιμάκωσης της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί η πτώση του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, το οποίο υποχωρεί κάτω από το όριο των 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο καταγράφει σήμερα πτώση 4,9%, στα 69 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική για την ηλεκτροπαραγωγή, καθώς το κόστος του φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο και, κατά συνέπεια, τη διαμόρφωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά.

Χονδρεμπορική τιμή

Η πτώση έρχεται την ώρα που η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εκτινάχθηκε σήμερα στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ξεπερνώντας για πρώτη φορά εφέτος τα 200 ευρώ. Σε ημερήσια βάση η αύξηση προσεγγίζει το 17%, ενώ σε σύγκριση με τα 76 ευρώ της αντίστοιχης ημέρας του 2025 η άνοδος φτάνει το 177,63%.

Εφόσον η αποκλιμάκωση του φυσικού αερίου διατηρηθεί, είναι πιθανό να ακολουθήσει πτωτική πορεία και η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρισμού. Η επίδραση δεν είναι αυτόματη, καθώς οι τιμές του ρεύματος εξαρτώνται επίσης από τη ζήτηση, την παραγωγή των ΑΠΕ και των υδροηλεκτρικών, τις εισαγωγές και τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής.

Καθοριστικός ρόλος

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση του φυσικού αερίου διαδραματίζουν οι πληροφορίες για πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Σύμφωνα με το Kyodo News, η Τεχεράνη πρότεινε την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού εντός επτά ημερών, εφόσον οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

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Τέλος, η αύξηση των δεξαμενόπλοιων LNG που χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές και η ασθενής ζήτηση στην Ασία περιορίζουν τις ανησυχίες για την προσφορά. Θετικά λειτουργούν και οι προβλέψεις για θερμότερο και ξηρότερο καιρό στην Ευρώπη.