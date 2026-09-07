Η Jaguar Land Rover, που έχει 34.000 άτομα δυναμικό στη Βρετανία, έχει πληγεί σημαντικά από την εποχή της πανδημίας.

Η Jaguar Land Rover επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας. Η εταιρεία επιρρίπτει ευθύνες για την απόφαση αυτή στις «σημαντικές προκλήσεις» στην βιομηχανία της αυτοκίνησης και τόνισε πως κινείται αποφασιστικά για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η μεγαλύτερη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία επισήμανε πως οι θέσεις εργασίας αφορούν στην Βρετανία και σε προσωπικό που δεν απασχολείται στην παραγωγή.

Η JLR αποκάλυψε ότι προχωρά σε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι να ενημερωθούν οι εργαζόμενοί της.

«Σημαντικές προκλήσεις» στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ο εκτελεστικός διευθυντής, PB Balaji, δήλωσε σε νεότερη ενημέρωσή του τη Δευτέρα, πως «η βιομηχανία της αυτοκίνησης είναι αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, με τεχνολογικές αλλαγές εν μέσω σκληρής ανταγωνιστικότητας και συνεχούς γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Πρόσθεσε πως μειώνουμε την οργανωτική περιπλοκότητα και στοχεύουμε σε 1,7 δισ. εξοικονόμηση για να μειώσουμε το σημείο ισορροπίας μας στα 300.000 οχήματα και να γίνουμε πιο ικανοί ώστε να ανταγωνιστούμε σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά.

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«Οι ενέργειες αυτές θα στηρίξουν τις διαρκείς επενδύσεις των 15 – 18 δισ. λιρών των τελευταίων σχεδόν 5 ετών σε εξηλεκτρισμό ψηφιακές τεχνολογίες, προηγμένη κατασκευή και εξειδικευμένες εμπειρίες για τον καταναλωτή. Ως μέρος αυτής της μεταμόρφωσης, θα μειώσουμε το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό μας κατά σχεδόν 4.000 ρόλους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αναγνωρίζουμε πως αυτά θα είναι δύσκολα νέα για τους συναδέλφους που επηρεάζονται, και δεσμευόμαστε να στηρίξουμε με φροντίδα, δικαιοσύνη και σεβασμό».

Η εταιρεία, που έχει 34.000 άτομα δυναμικό στη Βρετανία, έχει πληγεί σημαντικά από την εποχή της πανδημίας.

Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση με κόστος ενέργειας, τους αμερικανικούς δασμούς και τον αντίκτυπο της κυβερνοεπίθεσης πριν από έναν χρόνο που οδήγησε στο κλείσιμο της παραγωγής για πέντε εβδομάδες.

Όπως και οι ανταγωνιστές, η JLR έχει μειώσει τους στόχους της παραγωγής για οχήματα μηδενικής εκπομπής αέριων ρύπων για να συνάδει με τη χαμηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, εν μέρει συνέπεια του φθηνού ανταγωνισμού από την Κίνα.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν μείωση σχεδόν 10% σε κέρδη το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι πωλήσεις έχουν επίσης πληγεί από την απόφαση της εταιρείας, στα τέλη της περασμένης χρονιάς, να σταματήσει την παραγωγή όλων των οχημάτων με ντίζελ και πετρέλαιο για χάρη της ηλεκτροκίνησης.

Η απόφαση αυτή ακολούθησε μετά από ένα αμφιλεγόμενο rebranding, που περιλαμβάνει νέο logo για την Jaguar.

Η JLR ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα λανσάρει πέντε νέα προϊόντα τους επόμενους 12 μήνες και «θα συνεχίσουμε για να αξιοποιήσουμε τη δύναμη των εμπορικών μας σημάτων και να ανανεώσουμε την εστίασή μας στη Βόρεια Αμερική, μεταξύ άλλων αγορών, για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε διψήφια αύξηση εσόδων».

Με πληροφορίες του SkyNews/Reuters