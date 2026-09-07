Η νέα ρύθμιση αλλάζει το καθεστώς ειδικά για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό, προβλέποντας ότι το σχετικό κόστος θα αποσβένεται πλέον σε έξι χρόνια, αντί για δέκα.

Σε έξι αντί για δέκα χρόνια θα μπορούν να αποσβένουν οι επιχειρήσεις τις επενδύσεις τους σε μηχανολογικό εξοπλισμό από το 2027, με τη νέα ρύθμιση για τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις να δημιουργεί σημαντικό φορολογικό όφελος και να αποσκοπεί στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Σήμερα, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, από το σύνολο των εσόδων αφαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι επιχειρηματικές δαπάνες, οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το κόστος κτήσης ή κατασκευής παγίων, μαζί με τις δαπάνες βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, αποσβένεται βάσει των προβλεπόμενων φορολογικών συντελεστών.

Η νέα ρύθμιση αλλάζει το καθεστώς ειδικά για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό, προβλέποντας ότι το σχετικό κόστος θα αποσβένεται πλέον σε έξι χρόνια, αντί για δέκα. Εξαιρούνται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το λογισμικό, για τα οποία προβλέπεται απόσβεση σε πέντε έτη.

Η απόσβεση του μηχανολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ειδικότερα, κατά το πρώτο και το δεύτερο έτος θα αποσβένεται το 10% της αξίας ανά έτος, κατά το τρίτο και το τέταρτο έτος το 15% ετησίως και κατά το πέμπτο και το έκτο έτος το 25% ετησίως. Με αυτόν τον τρόπο, το σύνολο της αξίας της επένδυσης θα έχει αποσβεστεί μέσα σε μία εξαετία.

Οι νέοι συντελεστές θα εφαρμόζονται σε δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027 και μετά. Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι να δοθεί ισχυρότερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ταχύτερη απόσβεση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν φορολογικά μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας αντίστοιχα το φορολογητέο εισόδημά τους και δημιουργώντας όφελος στον φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, το νέο σύστημα επιχειρεί να προσεγγίσει περισσότερο την πραγματική οικονομική απαξίωση των μηχανημάτων. Η επιτάχυνση των τεχνολογικών εξελίξεων έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός να χάνει προοδευτικά την αξία του και να καθίσταται τεχνολογικά παρωχημένος σε μικρότερο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιχειρεί να αποτυπώσει το νέο μοντέλο αποσβέσεων. Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του μεγέθους των επενδύσεων που αναμένονται τα επόμενα χρόνια. Με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις, οι επενδύσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 9,7 δισ. ευρώ το 2027.

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Η ταχύτερη αναγνώριση των αποσβέσεων αναμένεται να περιορίσει σταδιακά τις βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Με βάση τις υφιστάμενες εκτιμήσεις και τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, η μείωση υπολογίζεται σε 48 εκατ. ευρώ το 2030 και σε 125 εκατ. ευρώ το 2031, ενώ αυξάνεται στα 299 εκατ. ευρώ το 2032 και κορυφώνεται στα 530 εκατ. ευρώ το 2033. Για το 2034 η επίπτωση εκτιμάται σε 523 εκατ. ευρώ, για το 2035 σε 368 εκατ. ευρώ, για το 2036 σε 213 εκατ. ευρώ και για το 2037 σε 59 εκατ. ευρώ.

Τι αλλάζει στην πράξη για μια επένδυση 100.000 ευρώ

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα μιας επιχείρησης που αγοράζει το 2027 μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 100.000 ευρώ. Με το υφιστάμενο καθεστώς δεκαετούς απόσβεσης, η επιχείρηση θα αναγνώριζε ως έξοδο 10.000 ευρώ κάθε χρόνο. Με φορολογικό συντελεστή 22%, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια μείωση φόρου κατά 2.200 ευρώ.

Με το νέο σύστημα, το συνολικό φορολογικό όφελος δεν αλλάζει ως προς το ύψος του, αλλά μεταφέρεται χρονικά προς τα εμπρός και ενισχύεται σημαντικά στα τελευταία χρόνια της εξαετούς περιόδου. Η επιχείρηση του παραδείγματος θα έχει μείωση φόρου κατά 2.200 ευρώ τα έτη 2028 και 2029, κατά 3.300 ευρώ τα έτη 2030 και 2031 και κατά 5.500 ευρώ τα έτη 2032 και 2033.

Έτσι, μέσα σε έξι χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η φορολογική απόσβεση της επένδυσης των 100.000 ευρώ, αντί για τη δεκαετία που απαιτείται σήμερα. Το συνολικό όφελος, με φορολογικό συντελεστή 22%, παραμένει στα 22.000 ευρώ, όμως η ταχύτερη αξιοποίησή του βελτιώνει τη φορολογική και ταμειακή θέση της επιχείρησης και ενισχύει το κίνητρο για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.