Νέο γύρο αντιπαράθεσης με τους δικηγορικούς συλλόγους προκαλεί ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τις «ακραίες συμπεριφορές των δικηγόρων απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς».

«Λάδι στη φωτιά» που, όπως φαίνεται, δεν έχει σβήσει, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, ρίχνει η προγραμματισμένη για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου, με μοναδικό θέμα την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς. Το αντικείμενο της ημερίδας που αφορά, σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ένα «ανησυχητικό φαινόμενο», συναντά την έντονη αντίδραση του δικηγορικού κλάδου.

Δικηγόροι: Επικοινωνιακός ο στόχος της ημερίδας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

«Η επίλυση των προβλημάτων της ελληνικής Δικαιοσύνης προϋποθέτει ειλικρινή συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λειτουργών και συλλειτουργών της» ήταν η απάντηση που έδωσε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην πρωτοβουλία αυτή η οποία, όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, στοχοποιεί το δικηγορικό σώμα «στο βωμό συντεχνιακών και επικοινωνιακών αναγκών».

Οι δικηγόροι θεωρούν πως η κίνηση αυτή της Ένωσης επιδιώκει τη σύγκρουση μαζί τους, καθιστώντας τους υπεύθυνους για όλα τα κακώς κείμενα στη Δικαιοσύνη, παραβλέποντας τα πραγματικά προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα «τα χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στο θεσμό». Οι δικηγόροι διαμηνύουν πάντως στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων πως δεν θα την ακολουθήσουν «στον αδιέξοδο δρόμο που επέλεξε να ακολουθήσει» και πως η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους αλλά και το δικαίωμα σε αυτορρύθμιση είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η απάντηση των δικηγόρων

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της, η η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αναφέρει:

Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επέλεξε να διοργανώσει Διεθνή Ημερίδα για την αντιμετώπιση των ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς, αξιολογώντας, προφανώς, ότι αυτό αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής Δικαιοσύνης σήμερα.

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Τα πραγματικά προβλήματα της Δικαιοσύνης, οι καθυστερήσεις στην απονομή της που φτάνουν στο όριο της αρνησιδικίας, οι εσφαλμένες δικαστικές αποφάσεις που οδηγούν σε σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων κατά της Χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και τα χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό, ως φαίνεται, δεν αποτελούν προτεραιότητες για την πλειοψηφία της ΕνΔΕ.

Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη και προηγούμενες συμπεριφορές της ηγεσίας της ΕνΔΕ έναντι των δικηγόρων, καθίσταται σαφές ότι στο βωμό συντεχνιακών και επικοινωνιακών αναγκών στοχοποιείται συλλήβδην το δικηγορικό σώμα και επιδιώκεται η διαρκής σύγκρουση μαζί του.

Δεν θα ακολουθήσουμε την ηγεσία της ΕνΔΕ στον αδιέξοδο δρόμο που επέλεξε να ακολουθήσει.

Το δικηγορικό σώμα έχει επιλέξει να συνδράμει με κάθε μέσο στην αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, ιδίως μέσω της επιτυχούς διεκπεραιώσεως δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων που η Πολιτεία μας ανέθεσε τα τελευταία χρόνια.

Η Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας και για την ορθή λειτουργία της δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συγκρούσεων και μάλιστα μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της. Τουναντίον, απαιτείται ειλικρινής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, αμοιβαίος σεβασμός στο θεσμικό ρόλο ενός εκάστου, ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων και αναζήτηση λυσιτελών λύσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατ’ επανάληψη, έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης κοινού Κώδικα Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις δικηγόρων και δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών- πρόταση που έχει υποβάλει εδώ και καιρό η Ολομέλεια και δυστυχώς παραμένει αναπάντητη μέχρι σήμερα.

Άραγε, ποιοί στόχοι και σκοποί εξυπηρετούνται με την διοργάνωση της προαναφερόμενης ημερίδας από την ΕνΔΕ και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή;

Η Συντονιστική Επιτροπή επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι η διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπρέπειας των δικηγόρων και του λειτουργήματός μας καθώς και το δικαίωμα σε αυτορρύθμιση είναι αδιαπραγμάτευτα.