Αύξηση 25% σε σχέση με το 2025 κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΚΡΙ-ΚΡΙ.

Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε η ΚΡΙ-ΚΡΙ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ιδιαίτερα τις εξαγωγές γιαουρτιού. Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας διαμορφώθηκε στα 203,9 εκατ. ευρώ, έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 25,9%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 66,14 εκατ. ευρώ από 44,52 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 32,4% από 27,5%.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασε και η λειτουργική κερδοφορία. Τα EBITDA ανήλθαν στα 43,19 εκατ. ευρώ από 26,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65,5%, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 39,41 εκατ. ευρώ έναντι 23,01 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 71,3%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 36,47 εκατ. ευρώ, από 19,45 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, αύξηση περίπου 87,6%.

Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τα γαλακτοκομικά, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 35,3%, στα 172,71 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ενισχύεται κατά 28,6%. Αντίθετα, οι πωλήσεις παγωτού υποχώρησαν κατά 8,1%, στα 30,01 εκατ. ευρώ, ενώ σε όγκο μειώθηκαν κατά 5,5%.

Ενίσχυση 46,8% στις εξαγωγές γαλακτοκομικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 67% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων και αυξήθηκαν κατά 40%. Οι εξαγωγές γαλακτοκομικών ενισχύθηκαν κατά 46,8%, φθάνοντας τα 129,39 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές παγωτού μειώθηκαν κατά 23,6%, στα 7,22 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πωλήσεις μπορούν να προσεγγίσουν τα 400 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, επικαλούμενη τις πιέσεις στο κόστος πρώτων υλών, συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, αναμένει ότι, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση, τα EBIT ενδέχεται να κινηθούν στα 57-58 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο των 60 εκατ. ευρώ.