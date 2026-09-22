Η ισχυρή ανάπτυξη της Draeger Hellas υπογραμμίζει τη στρατηγική παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

H Draeger Hellas, θυγατρική του Ομίλου Dräger κατέγραψε ισχυρή οικονομική επίδοση το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση στο ύψος των πωλήσεων των ιατρικών μηχανημάτων και της τεχνικής ασφάλειας, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο κύκλος εργασιών της Draeger Hellas για το 2025 κυμάνθηκε στα €21.500.109 και παρουσίασε ισχυρή αύξηση κατά 47,04% σε σχέση με τις πωλήσεις του οικονομικού έτους 2024, ύψους €14.622.109. Οι πωλήσεις στον κλάδο των ιατρικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 10,1% και στον κλάδο της τεχνικής ασφάλειας αυξήθηκαν κατά 100,1%. Η συνολική αύξηση στον κλάδο των ιατρικών προϊόντων προήλθε κυρίως από τη αύξηση των πωλήσεων των υπηρεσιών καθώς και στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων στους αναπνευστήρες και στα αναισθησιολογικά μηχανήματα. Αντίστοιχα, στον κλάδο της τεχνικής ασφάλειας, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε κατά κύριο λόγο από τα συστήματα και τις συσκευές προστασίας αναπνοής καθώς και από τα συστήματα ανίχνευσης αερίων.

Η ισχυρή ανάπτυξη της Draeger Hellas υπογραμμίζει τη στρατηγική παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και υποστήριξη σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.