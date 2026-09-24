Η ενίσχυση της κερδοφορίας, η αύξηση του NAV και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των επιλογών του Ομίλου σε βάθος χρόνου.

Αύξηση της κερδοφορίας και περαιτέρω διεύρυνση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου κατέγραψε η Dimand κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας την υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, έναντι 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 19,3%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα κέρδη προ φόρων που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας, τα οποία ανήλθαν σε 22,7 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένα κατά 53,6%.

Παράλληλα, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου αυξήθηκε στα 240,1 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία συνέχισε να ενισχύει το επενδυτικό της αποτύπωμα μέσα από νέες αναπτύξεις και συνεργασίες.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, ανέφερε ότι οι επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή δυναμική της εταιρείας και την ομαλή εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση της κερδοφορίας, η αύξηση του NAV και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μέσω επιλεκτικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των επιλογών του Ομίλου σε βάθος χρόνου. Η διοίκηση εκτιμά, επίσης, ότι συμφωνίες και συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά τις 30 Ιουνίου μπορούν να οδηγήσουν σε ακόμη ισχυρότερες επιδόσεις στο σύνολο της χρήσης του 2026.

Στρατηγικές εξαγορές και το μεγάλο deal με τη ΔΕΗ

Στο επενδυτικό σκέλος, μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του εξαμήνου ήταν η απόκτηση του 100% της Κάντζα Εμπορική Μ.Α.Ε., η οποία κατέχει έκταση περίπου 315.000 τ.μ. στην περιοχή του Κτήματος Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας. Παράλληλα, αποκτήθηκαν δύο ακόμη οικόπεδα συνολικής επιφάνειας περίπου 5.700 τ.μ. στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης.

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Κατά την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η επενδυτική συνεργασία της Dimand με τη ΔΕΗ για την από κοινού ανάπτυξη νέου βιοκλιματικού συγκροτήματος γραφείων στο πρώην στρατόπεδο Πλέσσα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων. Για την υλοποίηση του έργου συστάθηκε η Powerhub Properties A.E., στην οποία οι δύο πλευρές συμμετέχουν ισόποσα, με ποσοστό 50% η καθεμία.

Στο τέλος Ιουνίου, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που ανέπτυσσε και διαχειριζόταν ο Όμιλος, μέσω της μητρικής, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών του, αριθμούσε 16 επενδυτικά έργα σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης. Τα έργα αφορούν, μεταξύ άλλων, γραφεία, logistics, κατοικίες, ξενοδοχειακές αναπτύξεις και συγκροτήματα μικτών χρήσεων σε αστικές περιοχές της Ελλάδας.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε 2,193 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, έναντι 1,357 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, όταν το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα. Πρόκειται για αύξηση του GDV κατά περίπου 61,6% μέσα σε έξι μήνες.

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων, ενισχύθηκε στα 241,3 εκατ. ευρώ από 174,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αντίστοιχα, η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες διαμορφώθηκε σε 111,4 εκατ. ευρώ, έναντι 96,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Σε επίπεδο ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 58,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, από 50,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Μαζί με τις δεσμευμένες καταθέσεις, η συνολική ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 61,4 εκατ. ευρώ, έναντι 53,4 εκατ. ευρώ έξι μήνες νωρίτερα.

Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος αποτυπώθηκε και στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος έφθασε τα 80,4 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2026, από 45,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Ο δείκτης Net LTV αυξήθηκε αντίστοιχα στο 32% από 24%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η μεταβολή αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τον επενδυτικό σχεδιασμό και συνδέεται με την εντατικοποίηση της δραστηριότητας του Ομίλου.