Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα, η οποία είχε προηγουμένως εξαπατηθεί, τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 1.500 ευρώ.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άτομα, ηλικίας 38 και 17 ετών, τα οποία συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Η δράση της οργάνωσης διακριβώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δύο συλληφθέντες είχαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον ρόλο των «εισπρακτόρων» και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Αττικής. Μάλιστα, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα, η οποία είχε προηγουμένως εξαπατηθεί, τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 1.500 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και είχαν οργανώσει τη δράση τους με στόχο τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Η μεθοδολογία τους βασιζόταν σε τηλεφωνικές κλήσεις. Τα μέλη που είχαν τον ρόλο των «τηλεφωνητών» επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, μεταξύ άλλων υποτιθέμενα τεχνικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και κίνδυνο για τη ζωή των ενοίκων, προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή. Στη συνέχεια τους ζητούσαν να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, είτε εντός είτε εκτός της κατοικίας τους. Άλλα μέλη της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «εισπράκτορες», μετέβαιναν στα σπίτια και παραλάμβαναν τα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την καταμέτρηση ή την εκτίμησή τους.

Οι διακριτοί ρόλοι

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση φέρεται να διέθετε συγκεκριμένη δομή, στην οποία περιλαμβάνονταν διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» είχαν αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εξεύρεση υποψήφιων θυμάτων, την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους και την εξαπάτησή τους, ενώ οι «εισπράκτορες» αναλάμβαναν την παραλαβή των χρημάτων και των τιμαλφών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος χρησιμοποιούσε το ταξί που διέθετε ως «επιχειρησιακό όχημα» για τη μετακίνηση των «εισπρακτόρων» και την παραλαβή των κλοπιμαίων. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο ταξί, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.