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Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με έναν ένοπλο άνδρα να κρατά όμηρο μια γυναίκα.

Το περιστατικό λαμβάνει χώρα επί της οδού Σοφοκλέους και στο σημείο βρίσκεται ήδη ισχυρή αστυνομική δύναμη. Την αστυνομία ειδοποίησε γνωστός της γυναίκας, ενώ ο άνδρας φωνάζει ότι είναι οπλισμένος.

Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

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