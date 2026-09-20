Με το πρόσχημα «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών».

Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών» στην Αττική. Μάλιστα, συνελήφθησαν δυο άτομα ηλικίας 19 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών».

Για τον τερματισμό της δράσης τους, μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής, επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν -2- άτομα, αμφότερα ηλικίας 19 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία είχαν τον ρόλο των «εισπρακτόρων».

Ειδικότερα, οι ανωτέρω συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να παραλάβουν από οικία εξαπατηθείσας κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου -10.000- ευρώ.

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Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την οποία προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής ομάδας, με διακριτούς ρόλους και δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026, με σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ειδικότερα, για να πετύχουν τον σκοπό τους:

-πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων σε υποψήφια θύματα,

-παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών και επικαλούνταν προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ραδιενέργειας με επικείμενο κίνδυνο για τη ζωή τους,

έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετούν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση εντός ή έξω από την οικία τους και

άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και αφαιρούσαν ή παραλάμβαναν τα χρήματα και τα τιμαλφή, προφασιζόμενα ότι απαιτείται καταμέτρηση ή εκτίμησή τους.

-Ως προς τους ρόλους τους, η δομή της εγκληματικής οργάνωσης περιλάμβανε διευθυντικά στελέχη, «τηλεφωνητές» και «εισπράκτορες». Οι «τηλεφωνητές» ήταν επιφορτισμένοι με την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων και την πραγματοποίηση των απατηλών τηλεφωνικών κλήσεων, ενώ οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες τους για την παραλαβή ή αφαίρεση χρημάτων και τιμαλφών.

Από την προανάκριση εξακριβώθηκε ότι οι -2- συλληφθέντες εμπλέκονται σε τουλάχιστον ακόμη μία περίπτωση με το ίδιο modus operandi, η οποία έλαβε χώρα κατά τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Αττικής.

Επιπλέον, ο ένας εκ των συλληφθέντων χρησιμοποιούσε το όχημά του ως «επιχειρησιακό όχημα» της εγκληματικής οργάνωσης για τη μετάβαση των «εισπρακτόρων» στις οικίες των θυμάτων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- επιβατικό όχημα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την τυχόν εμπλοκή αυτών και άλλων μελών της εγκληματικής οργάνωσης σε συναφείς αξιόποινες πράξεις, καθώς και για τον προσδιορισμό του συνολικού ύψους της προκληθείσας ζημίας, συνεχίζεται.