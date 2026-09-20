Το χρονικό της τραγωδίας.

Τη ζωή του έχασε ένας 82χρονος το πρωί της Κυριακής 20/9 σε παραλία της Βουλιαγμένης μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε για ασήμαντη αφορμή, με έναν 76χρονο και μια 21χρονη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, λίγο πριν τις 10:00, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος μαζί με μία 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μία ξαπλώστρα. Μάλιστα η νεαρή κοπέλα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο ιατρείο της παραλίας.

Ο 76χρονος φαίνεται να επέστρεψε στο σημείο, με τις δυο πλευρές να πιάνονται στα χέρια. Από το επεισόδιο φέρεται να υπέστη ανακοπή ο 82χρονος, ο οποίος παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν στη ζωή χρησιμοποιώντας μάλιστα και απινιδωτή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου και κατέληξε.

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Στη συνέχεια, τοσο ο 76χρονος όσο και η 21χρονη προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπως και ένας 45χρονος ο οποίος ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στην Ακτή Βουλιαγμένης. Αναμένεται οι δυο πρώτοι να συλληφθούν και να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, αφότου συνταχθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία.

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