Εξετάζουν τα αίτια οι Αρχές.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής 20/9 σε πλαζ στην Βουλιαγμένη καθώς ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από έναν 76χρονο για μια ξαπλώστρα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤ News αφού αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, ήρθαν στα χέρια. Στον ξυλοδαρμό του 82χρονου συμμετείχε και μια 21χρονη που συνόδευε τον 76χρονο και σύμφωνα με μαρτυρίες του κατάφεραν πολύ σοβαρά χτυπήματα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω αναίσθητος.

Οι δράστες του άγριου ξυλοδαρμού έχουν συλληφθεί και κρατούνται στο ΑΤ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στο Αυτόφωρο μετά τον σχηματισμό της δικογραφίας για ανθρωποκτονία.

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