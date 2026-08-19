Η Astir Beach συστάθηκε στις αρχές του 2023 μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου εκμετάλλευσης ζώνης αιγιαλού και παραλίας της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης.

Ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2025 η Astir Beach Μονοπρόσωπη ΑΕ, με την εταιρεία που διαχειρίζεται την οργανωμένη παραλία της Βουλιαγμένης να εμφανίζει αύξηση εσόδων, σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και υψηλότερα ταμειακά διαθέσιμα.

Υπενθυμίζεται πως η Astir Beach συστάθηκε στις αρχές του 2023 μετά τη μερική διάσπαση του κλάδου εκμετάλλευσης ζώνης αιγιαλού και παραλίας της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση οργανωμένων παραλιών και εστιατορίων, την εκμίσθωση καταστημάτων εντός των εγκαταστάσεών της και την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών.

Αύξηση κατά 7,4%

Ο κύκλος εργασιών της Astir Beach ανήλθε το 2025 σε 6,254 εκατ. ευρώ, από 5,822 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 7,4%. Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην κερδοφορία, καθώς τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 880 χιλ. ευρώ, έναντι 434 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας υπερδιπλασιασμό. Τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τις 821 χιλ. ευρώ, από 348 χιλ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σε 618 χιλ. ευρώ, έναντι 270 χιλ. ευρώ το 2024.

Η βελτίωση αποτυπώνεται και στους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας. Το EBITDA ανήλθε σε 1,456 εκατ. ευρώ, έναντι 982 χιλ. ευρώ το 2024, με το σχετικό περιθώριο να ενισχύεται στο 23,28% από 16,87%. Το περιθώριο EBIT σχεδόν διπλασιάστηκε, φθάνοντας στο 14,07% από 7,45%, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε στο 21,33% από 16,99%.

Παράλληλα, ενισχυμένη εμφανίζεται η ρευστότητα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2025 σε 2,707 εκατ. ευρώ, έναντι 1,808 εκατ. ευρώ στην αρχή της χρήσης. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,492 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές εκροές διαμορφώθηκαν σε 520 χιλ. ευρώ.

Στο τέλος της χρήσης, τα ίδια κεφάλαια της Astir Beach ανέρχονταν σε 23,786 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού έφθανε τα 29,176 εκατ. ευρώ.

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Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί θετικές προσδοκίες, σημειώνοντας ότι τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και πιθανή υπέρβαση των επιπέδων του 2025. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζει ως βασικές πηγές αβεβαιότητας τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και στο ενεργειακό κόστος.