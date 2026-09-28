Ένας οικονομικά ευκατάστατος φίλος μπορεί να προσφέρει γενναιόδωρα, όμως ακόμη και αυτή η καλοπροαίρετη στάση μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Ειδικοί εξηγούν γιατί τα συχνά κεράσματα μπορεί να προκαλέσουν αμηχανία, ενοχές και δυσαρέσκεια και πώς μπορεί να διατηρηθεί μια φιλία παρά την οικονομική διαφορά.

Τα χρήματα μπορεί να μην είναι η ρίζα όλων των κακών, όμως σίγουρα αποτελούν αιτία για πολλές συγκρούσεις στις σχέσεις. Αυτό δεν ισχύει μόνο στις ερωτικές σχέσεις, αλλά και στις φιλίες. Μάλιστα, έρευνα της Bread Financial έδειξε ότι το 21% των ανθρώπων έχει χάσει μια φιλία εξαιτίας χρημάτων, ενώ το 26% αισθάνεται ότι δεν ταιριάζει οικονομικά με τους φίλους του.

Οι οικονομικές διαφωνίες, ωστόσο, δεν είναι πάντα αυτές που θα περίμενε κανείς.

Είναι απολύτως κατανοητό κάποιος να θυμώσει όταν ένας φίλος του εκμεταλλεύεται συνεχώς την οικονομική του άνεση ή δανείζεται χρήματα και δεν τα επιστρέφει. Ίσως, όμως, να φαίνεται παράξενο το γεγονός ότι μια φιλία μπορεί να οδηγηθεί σε σύγκρουση επειδή ένας οικονομικά ευκατάστατος φίλος είναι υπερβολικά γενναιόδωρος. Κι όμως, αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί και οι ειδικοί λένε ότι δεν είναι κάτι αφύσικο.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι η Τζέσικα και η Αμάντα είναι λίγο πάνω από 30 ετών και είναι φίλες εδώ και χρόνια. Η Τζέσικα έχει πολύ περισσότερα χρήματα από την Αμάντα και γι' αυτό συχνά την κερνάει σε ακριβά εστιατόρια και πολυτελείς εξόδους.

Η Αμάντα εκτιμά την κίνηση, όμως παράλληλα έχει αρχίσει να αισθάνεται δυσαρέσκεια. Τώρα αναρωτιέται αν είναι παράλογο που εκνευρίζεται επειδή η Τζέσικα θέλει να είναι τόσο γενναιόδωρη και δεν ξέρει τι να κάνει ώστε να πάψει να αισθάνεται σαν να είναι «περίπτωση φιλανθρωπίας», χωρίς να προσβάλει την Τζέσικα ή να πληγώσει τα συναισθήματά της.

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Ευτυχώς, οι ειδικοί λένε ότι υπάρχουν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της φιλίας.

Δεν είναι ασυνήθιστο να νιώθετε δυσαρέσκεια όταν ένας φίλος σάς κερνά συνεχώς ακριβά

Καταρχάς, η Αμάντα δεν είναι παράλογη επειδή αισθάνεται δυσαρέσκεια για τη γενναιοδωρία της Τζέσικα.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό να αισθάνεσαι αδικημένος όταν ένας φίλος αναλαμβάνει συνεχώς μεγάλους λογαριασμούς», δήλωσε στο Moneywise η Μάγια Μοντάλτο, συνεργάτης-θεραπεύτρια στο Gateway to Solutions. «Είναι άβολο να αισθάνεσαι ότι χρωστάς κάτι σε κάποιον οικονομικά ή ότι η φιλία σου αγοράζεται».

Η οικονομική επιτυχία της Τζέσικα μπορεί επίσης να κάνει την Αμάντα να αμφισβητεί τις δικές της ικανότητες, κάτι που φυσιολογικά μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια.

«Από την εμπειρία μου ως θεραπεύτρια, οι περισσότεροι άνθρωποι θα αισθανθούν δυσαρέσκεια και αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν τους αρέσουν τα δείπνα ή επειδή πιστεύουν ότι ο φίλος τους επιδεικνύεται», δήλωσε στο Moneywise η Σίλβια Μ. Ντουτσέβιτσι, πρόεδρος και ιδρύτρια του Critical Therapy Institute. «Είναι επειδή, όπως λέω συχνά, ποτέ δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα».

Η Ντουτσέβιτσι εξήγησε ότι τα χρήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως «υποκατάστατο της αξίας, της ικανότητας, της ελευθερίας, της δύναμης και του ελέγχου». Έτσι, όταν η Τζέσικα πληρώνει για μια εμπειρία που η Αμάντα δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, η Αμάντα μπορεί να αισθανθεί άβολα με τη δική της θέση στον κόσμο.

«Ξαφνικά, κρίνεις τον εαυτό σου ως λιγότερο εργατικό, λιγότερο έξυπνο από τον φίλο σου κ.λπ., και αυτό συμβαίνει επειδή μας έχουν πει έναν μύθο: ότι το να γίνεις πλούσιος εξαρτάται από τις δικές μας δυνατότητες και όχι από κοινωνικές δομές. Νιώθουμε ντροπή», είπε η Ντουτσέβιτσι.

Μια φιλία μπορεί να αντέξει την οικονομική ανισότητα, αλλά χρειάζεται προσπάθεια

Παρότι τα συναισθήματα της Αμάντα είναι φυσιολογικά, θα μπορούσαν επίσης να βλάψουν τη σχέση αν δεν τα διαχειριστεί προσεκτικά. Ευτυχώς, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει αυτά που αισθάνεται. Και αυτό ξεκινά με λίγη ενδοσκόπηση.

«Πριν θεωρήσει κάποιος ότι το πρόβλημα είναι η φιλία, θα τον ενθάρρυνα να προσπαθήσει να καταλάβει τι ακριβώς αισθάνεται», δήλωσε στο Moneywise η δρ. Λόρεν Τσέις, ιδρύτρια του Climbing Hills Counseling. «Είναι ζήλια; Ντροπή; Ενοχές; Αισθάνεσαι ότι χρωστάς κάτι; Φοβάσαι ότι οι ζωές σας γίνονται πολύ διαφορετικές; Μόλις μπορέσεις να προσδιορίσεις τι κρύβεται κάτω από τη δυσαρέσκεια, γίνεται πολύ πιο εύκολο να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι».

Η Μπίσι Γκανταμόσι, αδειοδοτημένη θεραπεύτρια και ιδρύτρια του Mindful Blooms Counseling, συμφωνεί ότι η Αμάντα πρέπει να ξεκινήσει εξετάζοντας τα δικά της συναισθήματα, ενώ προτείνει επίσης να προσπαθήσει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την κατάσταση.

«Αφιερώστε λίγο χρόνο για να βρείτε τη ρίζα της δυσαρέσκειας», δήλωσε η Γκανταμόσι στο Moneywise. «Στη συνέχεια, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τους θετικούς λόγους για τους οποίους ο φίλος σας μπορεί να πληρώνει τα δείπνα. Εκτιμά την παρέα σας και θέλει να μπορεί να απολαμβάνει τον χρόνο μαζί σας; Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκεφτεί γιατί μπορεί να είναι τόσο γενναιόδωρος».

Η Γκανταμόσι συνέστησε επίσης στην Αμάντα να σκεφτεί τους θετικούς τρόπους με τους οποίους η ίδια συμβάλλει στη φιλία. «Είναι εύκολο να ξεχνάς τα καλά πράγματα που προσφέρεις σε μια φιλία. Τα χρήματα δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείς να αφήσεις το αποτύπωμά σου», συμβούλεψε.

Αφού η Αμάντα κατανοήσει γιατί αισθάνεται αναστατωμένη, ίσως έρθει η ώρα να μιλήσει με την Τζέσικα.

«Μπορεί να βοηθήσει το να μιλήσεις ανοιχτά με τον φίλο σου πριν αυτά τα συναισθήματα συσσωρευτούν», είπε η Τσέις. «Μπορείς να εκτιμήσεις τη γενναιοδωρία του, ενώ παράλληλα να πεις ότι θα ήθελες να κάνετε πράγματα μαζί που είναι πιο άνετα οικονομικά για εσένα. Ίσως αυτό σημαίνει να φάτε στο σπίτι, να επιλέξετε φθηνότερα εστιατόρια ή να οργανώσετε δραστηριότητες στις οποίες τα χρήματα δεν αποτελούν το επίκεντρο».

Αν εντοπίσει τη ρίζα της δυσαρέσκειάς της και κατευθύνει την Τζέσικα προς πιο οικονομικές δραστηριότητες, η Αμάντα ελπίζει ότι θα αισθανθεί καλύτερα με την κατάσταση, ώστε να μην καταλήξει μεταξύ του ενός στους πέντε Αμερικανούς που έχουν χάσει έναν φίλο εξαιτίας οικονομικών ζητημάτων.

πηγή: moneywise