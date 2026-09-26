Μπορεί κάποιος να μου θυμίσει, πότε γίνανε εκλογές χωρίς διλήμματα.

Πολύ μελάνι χύνεται και «αχός βαρύς ακούετα» αυτές τις μέρες για το δίλημμα που έθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας «Ή εμείς ή κανείς».

Αλήθεια αναρωτιέμαι, μπορεί κάποιος να μου θυμίσει, πότε γίνανε εκλογές χωρίς διλήμματα.

Ή προφανώς, ορισμένοι θεωρούν ότι δεν βρισκόμαστε σε μία μακρά προεκλογική περίοδο ή ξεχνούν το πιο σκληρό δίλημμα των πρώτων εκλογών της Μεταπολίτευσης. «Καραμανλής ή τανκς».

Δεν έχει σημασία ποιος κάνει την επιλογή και σε ποια χρονική στιγμή, αλλά αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Άλλωστε και η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα, και σε αυτό της διακυβέρνησης αλλά και σε αυτό της πολιτικής εκπροσώπησης, ενέχει πόλωση και ανταγωνισμό. Ο λαός αποφασίζει στο τέλος το δίκαιο του καθενός.

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Δύσκολα κάποιος μπορεί να αντικρούσει το επιχείρημα, ότι το πολιτικό κενό ύπαρξης πολιτικής δύναμης, που είχε πειστικό εναλλακτικό πολιτικό αφήγημα απέναντι στο κυβερνητικό ήταν ψεύτικο και κατασκευασμένο.

Αίτημα της κοινωνίας ήταν, και η ΕΛ.Α.Σ. έχοντας τις «κεραίες της ανοιχτές», αλλά και τις αναγκαίες πολιτικές προϋποθέσεις ανταποκρίθηκε. Όταν η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία -αυτό εκφράζεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις- επιθυμεί την πολιτική αλλαγή και την αποπομπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα.

Η κυβέρνηση των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της απαξίωσης των θεσμών, της ακρίβειας, της διάλυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, της διεύρυνσης των ανισοτήτων ζητάει τρίτη θητεία για να συνεχίσει την καταστροφική της πορεία.

Το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα κρίνει αν θα έχει αυτή την δυνατότητα.

Η κοινωνία απαιτεί αλλαγή κυβέρνησης και αλλαγή πολιτικής.

Αυτά τα επίδικα υπήρχαν για αρκετό χρονικό διάστημα πριν την δημιουργία της ΕΛ.Α.Σ.

Καμία από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις δεν μπόρεσε, για μια σειρά από λόγους που δεν είναι της παρούσης, να δημιουργήσει συνθήκες εναλλακτικού σχεδίου.

Χρειάζεται ένας μεγάλος προοδευτικός πόλος που μπορεί να κυβερνήσει. Η συνάντηση της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας είναι η λύση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αυτό εκφράζει και έχει προγραμματική αριστερή πολιτική πρόταση διακυβέρνησης.

Έχει την ηγεσία και τους ανθρώπους να την πραγματώσει.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Αναπλ. Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.)