Δεν ζητάμε από την κοινωνία σε καμία περίπτωση λευκή επιταγή. Ζητάμε να συγκρίνει σχέδια, προτεραιότητες και αποτελέσματα.

Η κοινωνική αντίδραση είναι η αφετηρία της πολιτικής. Είναι η στιγμή κατά την οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι δεν αποδέχονται άλλο την ακρίβεια, την ανασφάλεια, την αδικία και την αίσθηση ότι το κράτος λειτουργεί για λίγους. Οι διαδηλώσεις, οι συλλογικές διεκδικήσεις και η δημόσια κριτική είναι αναγκαία στοιχεία μιας ζωντανής δημοκρατίας. Κανένας νόμος, όμως, δεν αλλάζει μόνο επειδή τον καταγγείλαμε. Για να αλλάξουν όμως όλα αυτά πρέπει να υπάρξει η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την ευθύνη να κυβερνήσει διαφορετικά κι αυτή είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Σήμερα η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη και πιστοποιείται σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων, αλλά και στο σούπερ μάρκετ, στο φαρμακείο, στο σχολείο, στην αγορά κατοικίας και στην περιφέρεια που ο πολίτης βλέπει τις υπηρεσίες να απομακρύνονται και τις ευκαιρίες να περιορίζονται.

Αυτή η πραγματικότητα γεννά θυμό. Ο θυμός, όμως, χωρίς πολιτικό σχέδιο μπορεί να οδηγήσει στην αποχή, στην απογοήτευση ή ακόμη και σε αυταρχικές και ακροδεξιές απαντήσεις. Γι’ αυτό το το μεγάλο διακύβευμα είναι ποιος μπορεί να μετατρέψει την κοινωνική ανάγκη σε εφαρμόσιμη κυβερνητική πολιτική.

Κυβερνητική ευθύνη σημαίνει πρώτα απ’ όλα συγκεκριμένες προτεραιότητες. Να είναι ξεκάθαρο ποια μέτρα θα εφαρμοστούν και πότε θα εφαρμοστούν. Η προοδευτική παράταξη οφείλει να παρουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο για την εργασία, την Υγεία, την Παιδεία, τη στέγη, την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη λειτουργία του κράτους κι αυτό έκανε η ΕΛ.Α.Σ. στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Η αλλαγή αρχίζει από την εργασία. Μιλήσαμε για ουσιαστική ενίσχυση των μισθών, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, προστασία της πλήρους εργασίας και αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά. Η ανάπτυξη μετριέται στην ουσία της από το αν ο εργαζόμενος μπορεί να πληρώσει το ενοίκιό του, να δημιουργήσει οικογένεια και να σχεδιάσει τη ζωή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η πρόταση μας αφορά την ανασύσταση του κοινωνικού κράτους. Η πρόσβαση στα φάρμακα, στον γιατρό, στο δημόσιο σχολείο και στην κοινωνική προστασία δεν μπορεί να εξαρτάται από το εισόδημα ή τον τόπο κατοικίας. Χρειάζεται ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στελέχωση των δημόσιων δομών, πραγματική επένδυση στους εκπαιδευτικούς κι ασφαλή σχολικά κτίρια. Σχεδιάζουμε ένα κράτος που παρεμβαίνει πριν από την κρίση. Πρόληψη στην Υγεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία και προστασία στην ανεργία είναι οι υποδομές συνοχής μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Κυβερνητικό πρόγραμμα με διαφορετικό πρόσημο υπέρ των πολλών συνεπάγεται σύγκρουση με τις δομές που αναπαράγουν την ακρίβεια. Η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταγραφή των τιμών ούτε να μετατρέπει τα επιδόματα σε μόνιμο υποκατάστατο μιας δίκαιης οικονομικής πολιτικής. Έλεγχοι στην αγορά, στη φορολόγηση των υπερκερδών, παρέμβαση στα καύσιμα και στην ενέργεια και προστασία της κατοικίας από την ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία.

Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις που δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας, ενισχύουν την έρευνα, αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό και μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες. Οι διαθέσιμοι δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να υπηρετούν μία μακροπρόθεσμη κατεύθυνση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει μια οικονομία χαμηλών μισθών, ακριβής κατοικίας και μηδενικής προοπτικής για τους νέους της.

Για να συμβούν όλα αυτά πρέπει να χτίσουμε ένα κράτος στο οποίο η Δικαιοσύνη θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, οι δημόσιες συμβάσεις θα ελέγχονται και η διοίκηση θα υπηρετεί τον πολίτη χωρίς κομματικές ή πελατειακές διακρίσεις. Η αξιοκρατία, η λογοδοσία και η ανεξαρτησία των θεσμών καθορίζουν αν η κοινωνία θα εμπιστευτεί ξανά την πολιτική.

Δεν ζητάμε από την κοινωνία σε καμία περίπτωση λευκή επιταγή. Ζητάμε να συγκρίνει σχέδια, προτεραιότητες και αποτελέσματα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε για να ενώσει κοινωνικές δυνάμεις, να υπερβεί τον κατακερματισμό και να αναλάβει την ευθύνη μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής μέσα από την αλλαγή πολιτικής. Η

διαμαρτυρία αποκαλύπτει το πρόβλημα. Η πολιτική βρίσκει τις λύσεις και τελικά η διακυβέρνηση είναι αυτή που μετατρέπει τις αξίες σε νόμους, τις διεκδικήσεις σε δικαιώματα και την κοινωνική ελπίδα σε βελτίωση της καθημερινής ζωής.

(Ο Μίλτος Τόσκας είναι Φαρμακοποιός, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών κινηματογράφου, δημοσιογράφος, κριτικός βιβλίων)