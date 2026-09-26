Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Θέση για την επίθεση με καλάσνικοφ και τον τραυματισμό παιδιού, σε απόσταση δύο τετραγώνων από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελήμονα πήρε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ. Μαρίνου Σκανδάμη.

«Πριν στεγνώσει το μελάνι των ανακοινώσεών μας για το πως το οργανωμένο έγκλημα διοικεί τις φυλακές της χώρας μας -και απειλεί πλέον ανοικτά κρατικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και κάθε απλό πολίτη- ήρθαν οι πυροβολισμοί με καλάσνικοφ μέσα στην Αθήνα, που τραυμάτισαν ένα αθώο παιδί. Και μάλιστα, σε απόσταση μόλις δύο τετραγώνων από το Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Κύριε Χρυσοχοΐδη, η ασφάλεια των πολιτών είναι σε κίνδυνο. Ας λειτουργήσει επιτέλους το Υπουργείο σας, τουλάχιστον για όσο παραμένετε ακόμα στην κυβέρνηση...»ανέφερε.