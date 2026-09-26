Μετά την υπόσχεση που είχε δώσει ο πρίγκιπας Χάρι σε βετεράνο.

Ο πρίγκιπας Χάρι τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει σε βετεράνο και- παρότι ήθελε να κάνει πίσω, όπως εξομολογήθηκε- έκανε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Αμέσως μετά, τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ.

Ο 42χρονος δούκας του Σάσεξ τον περασμένο Νοέμβριο γνώρισε τον Εντ Μάρσαλ, έναν βετεράνο του Β΄Παγκοσμίου πολέμου, που είναι 102 ετών. Αφού συζήτησαν, συμφώνησαν να κάνουν μαζί ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

Όταν οι γιατροί έκριναν ότι αυτό δεν θα ήταν ασφαλές για τον βετεράνο, ο εγγονός του, Μπέιλι, πήρε τη θέση του και έκανε με τον πρίγκιπα Χάρι ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Πάντως, ο Εντ Μάρσαλ ήταν μαζί τους στον αέρα, αφού βρισκόταν στο αεροπλάνο.

Το τηλεφώνημα του πρίγκιπα Χάρι στη Μέγκαν Μαρκλ

«Ο Εντ ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητεύσεις έναν 102 χρονών βετεράνο», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι στο CTV. «Ήταν συντετριμμένος που δεν μπορούσε να κάνει το άλμα, αλλά ήταν υπέροχο που ήταν μαζί μας. Του έβαλαν αλεξίπτωτο. Πιστεύαμε ότι θα έκανε το άλμα, χαίρομαι που δεν το έκανε», συμπλήρωσε.

Αμέσως μετά την επιστροφή στο έδαφος, ο 42χρονος τηλεφώνησε στη Μέγκαν Μαρκλ και δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν δυσκολεύτηκε να πάρει το «πράσινο φως» από τη σύζυγό του για αυτό το εγχείρημα. «Δεν χρειάστηκε να την πείσω, αλλά ήταν ανακουφισμένη μόλις φτάσαμε στο έδαφος. Αργήσαμε λίγο να απογειωθούμε, οπότε πιστεύω ότι αναρωτιόταν εάν έχουμε φτάσει κάτω», απάντησε, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν ήθελε να το κάνει και ευχόταν να μπορούσε να γλιτώσει «αλλά ο Εντ είναι πολύ πειστικός».

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Πρίγκιπας Χάρι: «Χαρούμενα τα παιδιά στο σχολείο»

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα μπορούσε να μη δεχθεί ερώτηση για την επιστροφή της οικογένειάς του στη Βρετανία. «Είναι υπέροχα που επιστρέψαμε σε βρετανικό έδαφος. Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου επιτρέπει να επικεντρωθώ πραγματικά στα Invictus Games», είπε αναφερόμενος στη διοργάνωση για βετεράνους που διοργανώνει και αναμένεται να διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027.

Μετά την εγκατάσταση της οικογένειας στη Βρετανία, έγινε γνωστό ότι τα παιδιά του- ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ, άλλαξαν σχολείο μέσα σε λίγες ημέρες. Ο λόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι υπήρξαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους, λόγω της μεγάλης κίνησης στη διαδρομή προς το πρώτο σχολείο στο οποίο είχαν εγγραφεί.

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