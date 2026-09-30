«Για να κερδίσει ο λαός στην ενεργειακή ακρίβεια πρέπει να χάσουν οι όμιλοι», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καύσιμα και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών και επαγγελματιών.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει «θράσος και πρόκληση» την εμφάνιση του πρωθυουργού ως «εγγυητή της σταθερόττηας», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική όπως την περιγράφει συνδέεται με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική εμπλοκή.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, αυτή η πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση της ακρίβειας και της φορολογικής επιβάρυνσης, ενώ επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων. Το κόμμα στρέφει την κριτική του και προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορεί ότι κινούνται στο πλαίσιο όσων «επιτρέπει η ΕΕ», καταθέτοντας, όπως αναφέρει, «κοστολογημένες προτάσεις» περιορισμένης εμβέλειας.

Ενώ ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα», οι τελικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης παραπέμφθηκαν χρονικά, την ώρα που τα νοικοκυριά αναμένεται να το προμηθευτούν ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι, τονίζει το ΚΚΕ

Παράλληλα, το κόμμα χαρακτηρίζει περιορισμένη τη διεύρυνση της επιδότησης στην αντλία για τα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια αλλά, κατά την άποψή του, λειτουργεί ως επιδότηση που δεν συγκρατεί ουσιαστικά τις τιμές.

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Κριτική ασκείται και στην εξαγγελία για τη διεύρυνση των δόσεων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Περισσός τονίζει ότι χωρίς διαγραφή μέρους των οφειλών και χωρίς μείωση της φορολογίας, το μέτρο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών που, όπως αναφέρει, αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμη και στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Το κόμμα κάνει λόγο για παράταση ενός «Γολγοθά» δόσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και γενικότερες ανατιμήσεις.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκονται και οι κυβερνητικές προειδοποιήσεις προς τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, τους λεγόμενους servicers.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι οι «αυστηρές» προειδοποιήσεις της κυβέρνησης δεν προστατεύουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, καθώς, όπως αναφέρει, ζητούν από τους servicers να τηρούν τις υφιστάμενες συμβάσεις.

Η εν λόγω πολιτική δεν περιορίζει ουσιαστικά τους πλειστηριασμούς, αλλά τους νομιμοποιεί. Ως εναλλακτική προτείνει τη νομοθετική απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, τη μετακύλιση του κόστους στις τράπεζες και τους servicers και ένα γενναίο «κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων.

Τα μέτρα που προτείνει το ΚΚΕ

Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.

Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων.

Αξιοποίηση των λιγνιτικών μονάδων, μεταξύ άλλων της Πτολεμαΐδας 5 και του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο πλαίσιο της συνολικής σύγκρουσης που προτείνει το κόμμα με την ευρωπαϊκή πολιτική για την «πράσινη» ανάπτυξη και το εμπόριο ρύπων.

Διακοπή των κυρώσεων και του εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, θέση που το ΚΚΕ συνδέει με την αντίθεσή του στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΚΚΕ επικαλείται, παράλληλα, την αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων και των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν αυξήσεις από 200% έως 400%.