«Συνελήφθη ο πιλότος. Έχω διατάξει τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για άλλες πιθανές απειλές», ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε μήνυμά του.

Συγκεχυμένες παραμένουν οι πληροφορίες για το περιστατικό σε πτήση της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ, όπου ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο σε μια απόπειρα να καταρρίψει το αεροπλάνο.

Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για αεροπειρατεία, κάτι που αργότερα διαψεύσθηκε. Η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ άλλαξε πορεία προς Σαουδική Αραβία σχεδόν δύο ώρες μετά την απογείωσή του.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο σε μια «τρομοκρατική απόπειρα», αναγκάζοντας το αεροσκάφος να αλλάξει πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα μέλη του προσωπικού της καμπίνας μπήκαν στο πιλοτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο της πτήσης FZ1073 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Ισραήλ, μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας. Για το περιστατικό το αεροσκάφος εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης και σηκώθηκαν μαχητικά αεροπλάνα.

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Ένας από τους αξιωματούχους αναγνώρισε τον δράστη, λέγοντας ότι πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από το Ομάν. Νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες ότι πιλότος και συγκυβερνήτης ήταν Ρώσος και Ουκρανός υπήκοος. Λίγο αργότερα ισραηλινά Μέσα διέψευσαν επίσης ότι υπάρχει σε εξέλιξη δεύτερο περιστατικό με αεροσκάφος της Flydubai.

Ωστόσο, μια δεύτερη πτήση της FlyDubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό της, αφού το site παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξε αρχικά ότι το αεροσκάφος άλλαζε πορεία επιστρέφοντας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, η πτήση FZ1081 φάνηκε να κατευθύνεται προς το Ισραήλ, όπου και προσγειώθηκε στο Τελ Αβίβ το απόγευμα της Τετάρτης.

{https://x.com/TheInsiderPaper/status/2105251817265508499}

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Ισραήλ είχε δηλώσει στο Reuters ότι το αεροσκάφος έστειλε σήμα κινδύνου όταν ξεκίνησε η συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων. Τα δεδομένα του αεροσκάφους φέρεται να έδειξαν ότι πραγματοποίησε ξαφνική και ταχεία κάθοδο κατά σχεδόν 14.000 πόδια (άλλες πληροφορίες αναφέρουν 17.000 πόδια) σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, προτού σταλεί το πρώτο σήμα κινδύνου, σύμφωνα με το Flightradar24.

Περίπου την ώρα που το αεροπλάνο προσγειωνόταν στη Σαουδική Αραβία, ο Ντόρον Σπίλμαν, εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, δήλωσε στο Reuters ότι το περιστατικό δεν θεωρούνταν αεροπειρατεία. Το χαρακτήρισε ως «διαφορετικό συμβάν». Όμως, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το Ισραήλ εικάζει πλέον ότι το περιστατικό ήταν μια «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης» και δεν συνδέεται με ζητήματα ψυχικής υγείας των πιλότων.

{https://x.com/airportsC2/status/2105248360064340114}

Εν αναμονή της άφιξης των επιβατών στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ

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«Τρεις με πέντε άνδρες όρμηξαν στο πιλοτήριο»

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στη Haaretz ότι το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο και άρχισε να κάνει «βουτιά» περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση.

Η Ντάλια Σπίγκελ είπε στην εφημερίδα ότι «ξαφνικά ακούστηκαν τρομακτικές κραυγές σε όλο το αεροπλάνο», προτού «τρεις με πέντε άνδρες εισβάλουν στο πιλοτήριο», ακινητοποιήσουν τον δράστη και αρχίσουν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο πιλότο.

«Καταλάβαμε ότι η κατάσταση σταθεροποιούνταν και συνεχίσαμε την πτήση. Σταδιακά, άρχισαν να γίνονται γνωστές πληροφορίες για το τι είχε συμβεί στο πιλοτήριο», δήλωσε η Σπίγκελ. Ανέφερε ότι οι «νεαροί άνδρες» ανέλαβαν στη συνέχεια δράση και άρχισαν να φροντίζουν τους επιβάτες, καθώς το αεροπλάνο άλλαζε πορεία για να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία.

{https://x.com/FoxNews/status/2105283092755738810}

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι στον τερματικό σταθμό και μας εξετάζουν ιατρικά κλιμάκια», πρόσθεσε.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει έναν επιβάτη με αίματα στο πρόσωπο να ενημερώνει πως περιόρισαν τους τρομοκράτες. «Έχουμε υπό έλεγχο τους τρομοκράτες. Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια».

{https://www.facebook.com/watch?v=1618179129748577}

Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε μήνυμά του περιέγραψε το περιστατικό και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Χαιρετίζω αυτούς τους ήρωες που έδειξαν εφευρετικότητα και εξαιρετική τόλμη. Σώζουν πολλές ζωές και απέτρεψαν μια τρομερή καταστροφή. Ο πιλότος που διέπραξε την επίθεση με το μαχαίρι έχει συλληφθεί και αυτή τη στιγμή ανακρίνεται από τις σαουδιαραβικές αρχές. Διατηρούμε στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή ασφάλεια των εμπλεκόμενων ατόμων και την ασφαλή επιστροφή τους στο Ισραήλ. Έχω διατάξει τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για άλλες πιθανές απειλές. Διενεργούμε συνεχείς εκτιμήσεις της κατάστασης».

{https://x.com/ariel_oseran/status/2105289409461457135}

Διχασμένες οι πληροφορίες

Τα ισραηλινά Μέσα δημοσίευσαν αντικρουόμενες πληροφορίες αναφορικά με το περιστατικό. Ορισμένα έκαναν λόγο για ένα πιλότο που επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σε μια απόπειρα αυτοκτονίας. Άλλα ταυτοποίησαν τους πιλότους λέγοντας πως πρόκειται για κυβερνήτες με καταγωγή από το Ομάν ο ένας και από τα Αραβικά Εμιράτα ο άλλος, ενώ κάποια άλλα μετέδωσαν πως πρόκειται για Ρώσο και Ουκρανό.

Το περιστατικό έβαλε σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα εθνικής ασφαλείας στο Ισραήλ, που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Σε προηγούμενη δήλωση το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε πως η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και πως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή των Ισραηλινών επιβατών. Ο Νετανιάχου «άδειασε» το πρόγραμμά του για το υπόλοιπο της ημέρας προκειμένου να διαχειριστεί τη νέα αυτή κρίση, δήλωσε αξιωματούχος από το περιβάλλον του.

{https://x.com/manniefabian/status/2105242887277732301}

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη χώρα. Το Ισραήλ και τα ΗΑΕ έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της οικονομίας, αφότου σύναψαν διπλωματικές σχέσεις το 2020. Νωρίτερα φέτος, το Ισραήλ παρείχε στα ΗΑΕ συστήματα αεράμυνας «Iron Dome», καθώς και ισραηλινό προσωπικό για τον χειρισμό τους, συμβάλλοντας στην άμυνα έναντι ιρανικών επιθέσεων, μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Η αεροπορική εταιρεία, που ανήκει στο Ντουμπάι, αρκέστηκε να ανακοινώσει μόνο ότι η πτήση αντιμετώπισε ένα «περιστατικό» και άλλαξε πορεία προς την Ταμπούκ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, και ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν καταμετρηθεί.

{https://x.com/CombatASemitism/status/2105232653041500468}

Αυτή δεν είναι πρώτη φορά που μια πτήση μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ προσγειώνεται στη Σαουδική Αραβία. Πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στο Ριάντ τον Σεπτέμβριο του 2025 αλλά για ιατρικό επείγον περιστατικό.

Την ίδια ώρα και οι δύο πιλότοι έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται με τραύματα. Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα, στο Boeing 737 απέβαιναν περίπου 150 Ισραηλινοί επιβάτες. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος εξέπεμψε τα σήματα κινδύνου.

Το περιστατικό ωστόσο έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές του Ισραήλ λίγες μόλις μέρες πριν από την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Σε ανάρτησή του στο Χ ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός ασφαλείας, Μπεν Γκβίρ, έγραψε πως «η τρομοκρατία είναι ο διάβολος με τον οποίο δεν θα πρέπει να κάνουμε συμφωνία».