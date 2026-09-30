Η Ισραηλινή πρέσβης υποδέχθηκε Έλληνες πυροσβέστες και τους παρέθεσε δείπνο στη Σουκκά της, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο και την προσφορά τους.

Την προσφορά των Ελλήνων πυροσβεστών και τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εξήρε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yannay), κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της.

Η Ισραηλινή πρέσβης υποδέχθηκε Έλληνες πυροσβέστες και τους παρέθεσε δείπνο στη Σουκκά της, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο και την προσφορά τους. Όπως ανέφερε, η Σουκκά έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στην εβραϊκή παράδοση, καθώς παραπέμπει στην προστασία του εβραϊκού λαού κατά την πορεία του στην έρημο, ενώ παράλληλα συνδέεται με την ταπεινότητα, τη φιλοξενία και το άνοιγμα του σπιτιού στους επισκέπτες.

Η Πνινάτ Γιανάι στάθηκε ιδιαίτερα στη φύση του πυροσβεστικού λειτουργήματος, επισημαίνοντας ότι οι πυροσβέστες είναι εκείνοι που, όταν οι υπόλοιποι απομακρύνονται από τη φωτιά, κινούνται προς αυτήν, θέτοντας ακόμη και τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να σώσουν ανθρώπους που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Έλληνες πυροσβέστες όχι μόνο για την προσφορά τους στην Ελλάδα, αλλά και εκ μέρους των Ισραηλινών πολιτών. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ισραηλινούς, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι στις μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ετών οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προστατεύσει και Ισραηλινούς πολίτες.

«Όταν σώζετε ζωές στην Ελλάδα, πολύ συχνά σώζετε και τις δικές μας ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε επίσης αναφορά στην αμοιβαία συνδρομή των δύο χωρών σε περιόδους μεγάλων πυρκαγιών. Η πρέσβης υπενθύμισε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ελλάδα έστειλε βοήθεια στο Ισραήλ, αλλά και την κινητοποίηση ισραηλινών δυνάμεων προς υποστήριξη της Ελλάδας σε δύσκολες στιγμές.

Σύμφωνα με την ίδια, η συνεργασία αυτή αποτελεί μία ακόμη έκφραση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ. «Ακόμη και μπροστά στη φωτιά, οι δύο χώρες μας στέκονται πλάι πλάι», τόνισε.

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης Έλληνας γιατρός, ο οποίος είχε επιστρέψει από πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Ισραήλ και παρουσίασε την εμπειρία του από την εργασία του στο Ιατρικό Κέντρο Sheba. Το «παρών» έδωσε και ο Ταξίαρχος ε.α. Ντέντι Σίμχι, πρώην επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Διασωστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ και πρώην ανώτερος διοικητής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του Ντέντι Σίμχι στον γιο του, Γκάι Σίμχι, ο οποίος σκοτώθηκε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκδήλωση, ο Γκάι είχε καταφέρει να διαφύγει από το φεστιβάλ Nova, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε να βοηθήσει στην προστασία δεκάδων νέων στο κιμπούτς Ρεΐμ, όπου έχασε τη ζωή του.

Η πρέσβης συνέδεσε την ιστορία του με το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς, εκείνο της αυτοθυσίας και της επιλογής να κινείται κάποιος προς τον κίνδυνο προκειμένου να προστατεύσει τους άλλους.

Στο τέλος της εκδήλωσης, η Πνινάτ Γιανάι απένειμε στους Έλληνες πυροσβέστες τιμητικό έπαινο εκ μέρους της Πρεσβείας του Ισραήλ, ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους.

Η ίδια χαρακτήρισε τη συνάντηση μια βαθιά συγκινητική βραδιά «θάρρους, θυσίας, φιλοξενίας και αμοιβαίας ευθύνης», υπογραμμίζοντας την ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους «που τρέχουν προς τη φωτιά, ώστε οι άλλοι να μπορέσουν να βγουν ζωντανοί».

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