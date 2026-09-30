Ο Αντώνης Μυριαγκός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Μυριαγκός, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Καποδίστριας» και της νέας σειράς του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα».

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο ρόλο του στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε αμέσως την πρόταση ώστε να υποδυθεί τον Ιωάννη Καποδίστρια:

«Είπα κατευθείαν το ‘ναι’. Μέσα μου βέβαια, υπήρχε μία αντίσταση, φοβήθηκα πώς θα μπορέσω να το κάνω τώρα αυτό. Πώς θα μπορέσω να ενσαρκώσω αυτό τον άνθρωπο που είναι στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμη και αν δεν τον ξέρουν, υπάρχει ένα φορτίο στο συλλογικό ασυνείδητο… Βλέπεις ότι όλος ο κόσμος τον ήξερε…Υπάρχει ο φόβος και η περιέργεια και τα συναισθήματα που κινούνται μέσα σου… Πώς μπορούσα να πω ‘όχι’. Ήταν πρόκληση…», εξήγησε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Μυριαγκός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το ρόλο του Καποδίστρια:

«Μελέτησα πολύ και ήξερα εξ αρχής ότι θα χρειαστεί να κάνω κάποιες επιλογές και αυτό νομίζω συμβαίνει σε όλους μας. Θα πρέπει να πάρεις την ευθύνη και το ρίσκο των επιλογών σου. Δεν μπορείς να τα χωρέσεις όλα… Έπρεπε να ικανοποιήσω το δικό μου ένστικτο και το πώς θα συνδεθώ εγώ με αυτό το πρόσωπο…».

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Αντώνης Μυριαγκός: Η κριτική για τον «Καποδίστρια»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην έντονη κριτική που δέχθηκε η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, με τον Μυριαγκό να εξηγεί ότι δέχεται την κάθε άποψη, ωστόσο επιλέγει να παραμένει αποστασιοποιημένος:

«Ήταν μία πολύ ευχάριστη περίοδος. Δηλαδή, από όταν προβλήθηκε, τα Χριστούγεννα του ’25 μέχρι και τώρα, μέχρι και το καλοκαίρι που χρειάστηκε να συμμετέχω στο promotion της ταινίας… Χρειάστηκε να ταξιδέψω πολύ, πήγα στην Γερμανία, Αμερική, υπήρξαν προσκλήσεις από πολλές χώρες… Πήρα τόσο χαρά από τον κόσμο. Η κριτική ήταν αναμενόμενη για εμένα, νομίζω και για τον Γιάννη Σμαραγδή. Ήξερε και ο ίδιος ότι… Με είχε προειδοποιήσει. Μου είχε πει ‘ετοιμάσου θα πέσει ξύλο’. Ήξερε και ο ίδιος ότι ο Καποδίστριας ως ιστορία και θέμα είναι μία πρόκληση… Κράτησα μία στάση του ‘διπλωμάτη Καποδίστρια’… Κρατάω μία απόσταση. Δέχομαι την κριτική, την κρατάω αλλά δεν θα σταθώ και πολύ ούτε στο θετικό, ούτε στο αρνητικό σχόλιο».

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Αντώνης Μυριαγκός: Ο ρόλος του στα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Κλείνοντας, ο Αντώνης Μυριαγκός αναφέρθηκε στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» του MEGA όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Βασίλη Μπισμπίκη:

«Αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι ο Σήφης γνωρίζει, ότι με έναν τρόπο δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίζει να αισθάνεται για τη Μαρκέλλα. Η σύγκρουση των συναισθημάτων είναι που τον βάζει σε μία πρόκληση», τόνισε αρχικά για το ρόλο του στη σειρά και συνέχισε:

«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος περισσότερο συσσωρεύει συναισθήματα, περισσότερο αισθάνεται και αφουγκράζεται, σκέφτεται, αλλά λιγότερο πράττει».

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