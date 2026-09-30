«First Dates» - Απόψε Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο… ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

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Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Ένα πρώτο ραντεβού μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Οι μεγάλοι έρωτες ξεκινούν με ένα βλέμμα, μια πρώτη γνωριμία, μια στιγμή που δύο κόσμοι συναντιούνται και γίνονται ένας. Στο First Dates, η maitre d’amour Ζεν περιμένει με ανυπομονησία τους singles που θέλουν να ζήσουν αυτή τη μοναδική στιγμή!

Ο πρώτος single της βραδιάς είναι ο 32χρονος Τάσος. Έρχεται στο First Dates αναζητώντας την κατάλληλη κοπέλα, εκείνη που θα ανακαλύψει τη ρομαντική του πλευρά και θα κάνει το μεγάλο του όνειρο πραγματικότητα: να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Όλα, όμως, ξεκινούν από ένα χαμόγελο… Και το λαμπερό χαμόγελο της Αδαμαντίας φαίνεται πως είναι μια πολύ καλή αρχή!

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Η Χρύσα έχει ερωτευτεί, έχει πληγωθεί βαθιά, αλλά δεν το βάζει κάτω. Στο First Dates έρχεται αποφασισμένη να δώσει ξανά μια ευκαιρία στον έρωτα και, αυτή τη φορά, να βρει μια σχέση με διάρκεια. Ιδανικά, θα ήθελε ένα ραντεβού με τον Kevin Costner! Αντί για τον χολιγουντιανό σταρ, όμως, απέναντί της θα βρεθεί ο γοητευτικός Δημήτρης από τη Σκιάθο. Θα βρουν, άραγε, ο ένας στον άλλον αυτό που πραγματικά αναζητούν;

Ο 20χρονος Αναστάσης έρχεται με αέρα από τα Γιάννενα και δηλώνει λάτρης του φαγητού, του ποτού και του γυναικείου φύλου. Για καλή του τύχη, το First Dates έχει απ’ όλα! Η γνωριμία του με τη συμπατριώτισσά του, Μαρία, μπορεί να αποδειχθεί μοιραία. Τα Γιάννενα δεν κατάφεραν να τους ενώσουν, θα τα καταφέρει, άραγε, το First Dates;

Έξι διαφορετικές προσωπικότητες, τρία ξεχωριστά ραντεβού και ένας κοινός στόχος: ο έρωτας!