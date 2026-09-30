Η Ντακότα Τζόνσον και η Αν Χάθαγουεϊ περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί για την νέα τους ταινία «Verity». Η στιγμή που η Τζόνσον φάνηκε να χάνει την υπομονή της.

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκαν η Ντακότα Τζόνσον και η Αν Χάθαγουεϊ προκειμένου να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί για την ταινία τους «Verity», που αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δύο πρωταγωνίστριες, το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκαν στην πρεμιέρα της νέας παραγωγής όπου συμμετέχουν και πόζαραν στους φωτογραφικούς φακούς μαζί με τον συμπρωταγωνιστή τους, Τζος Χάρτνετ.

Αν και οι δύο γυναίκες φαίνεται να διατηρούν μία όμορφη σχέση μεταξύ τους με την οικειότητα να είναι φανερή, η Ντακότα Τζόνσον, φαίνεται να έχασε την υπομονή της όταν η Αν Χάθαγουεϊ έδινε οδηγίες στους φωτογράφους.

Συγκεκριμένα, η Χάθαγουεϊ, εμφανίστηκε μέσα σε μία εντυπωσιακή μαύρη τουαλέτα, με την κοιλιά της εγκυμοσύνης της να τραβάει τα βλέμματα, την ίδια ώρα ωστόσο που κατεύθυνε με ενθουσιασμό τους φωτογράφους.

{https://x.com/DailyMail/status/2105253128299831336}

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Οι οδηγίες της δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς η εγκυμονούσα Αν, έγινε οδηγίες και στους συμπρωταγωνιστές της:

«Εντάξει, όλοι έτοιμοι; Θα ξεκινήσουμε από τα αριστερά και μετά μπορούμε να εξακολουθήσουμε τον δρόμο προς τα εκεί… Θα ξεκινήσουμε από εδώ και μετά θα κάνουμε αυτό που είπε ο Τζός», ανέφερε η Αν Χάθαγουεϊ, με την Ντακότα Τζόνσον να απαντά:

«Τότε θα φύγω».