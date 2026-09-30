Ποιος είναι ο δημιουργός πίσω από το φαινόμενο.

Ένα κυπριακό τραγούδι έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα trends των τελευταίων ημερών στα social media, με το TikTok να έχει γεμίσει βίντεο χρηστών που επιχειρούν να αντιγράψουν το χαρακτηριστικό χορευτικό του.

Ο λόγος για το «Barbershop» του Mouflon Don, ένα κομμάτι που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 13 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

{https://www.tiktok.com/@mouflondon/video/7690267843459321110?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Η φιγούρα που έγινε trend

Αυτό που φαίνεται να ξεχωρίζει περισσότερο στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι ο τρόπος με τον οποίο χορεύεται. Μια χαρακτηριστική κίνηση έχει γίνει ουσιαστικά το «σήμα κατατεθέν» του κομματιού, με ολοένα και περισσότερους χρήστες να ανεβάζουν τις δικές τους εκδοχές στα social media.

Έτσι, το «Barbershop» έχει μετατραπεί σε ένα συμμετοχικό trend, καθώς οι χρήστες δημιουργούν βίντεο, χορεύουν τη συγκεκριμένη φιγούρα και δίνουν στο τραγούδι τη δική τους εκδοχή.

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{https://www.tiktok.com/@mouflondon/video/7689492121656593686?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

{https://www.tiktok.com/@mouflondon/video/7683521752881745174?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Πώς γεννήθηκε το «Barbershop»

Ο ίδιος ο Mouflon Don έχει μιλήσει για την ιστορία πίσω από το viral κομμάτι, εξηγώντας ότι η ιδέα προέκυψε με αρκετά αυθόρμητο τρόπο.

Αφετηρία αποτέλεσε το barbershop, ένας χώρος που δεν λειτουργεί μόνο ως σημείο για ένα κούρεμα, αλλά συχνά αποτελεί τόπο συνάντησης, συζήτησης και κοινωνικής συναναστροφής.

Αυτή την καθημερινή εμπειρία επέλεξε να μεταφέρει στη μουσική, δημιουργώντας ένα κομμάτι με έντονο ρυθμό και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα που τελικά βρήκε τον δρόμο του προς τα social media.