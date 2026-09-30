Σκηνές αλλοφροσύνης επικράτησαν στο 4ο Δημοτικό Καστοριάς μετά την επίθεση στη δάσκαλα - Από το χτύπημα έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος.

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με το ERTnews, ένας 24χρονος άνδρας εισήλθε στον χώρο του σχολείου, όπως φέρεται να ανέφερε, προκειμένου να παραλάβει έναν φίλο του. Ο νεαρός κινήθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου και έφτασε στον χώρο μπροστά από το σχολικό κυλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από εκπαιδευτικό του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για εξωσχολικό άτομο, του ζήτησε να αποχωρήσει από τον σχολικό χώρο.

Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός – Συνελήφθη ο 24χρονος

Ο 24χρονος αντέδρασε έντονα και επιτέθηκε στη δασκάλα, χτυπώντας την με γροθιά στο στήθος. Από το χτύπημα η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη δασκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.